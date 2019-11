Wybory 2019: Zobacz, jak głosowali liderzy trzech głównych partii ws. Brexitu i innych kluczowych kwestii społecznych i ekonomicznych

Według "Sunday Times" rząd Theresy May szykuje się na wprowadzenie stanu wyjątkowego w obliczu "twardego" Brexitu

Według źródeł, na jakie powołuje się "The Sunday Times" rząd Theresy May bada ewentualne możliwości wprowadzenia stanu wyjątkowego na terenie kraju jeśli doszłoby do wyjścia Unii Europejskiej bez umowy.