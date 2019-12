Wybory 2019 w UK - to już DZIŚ! Brytyjczycy ruszą do urn zadecydować o przyszłości Brexitu

YouGov zwróciło uwagę na nadzwyczajną zmiennością preferencji wyborczych wśród Brytyjczyków, co sprawia, że przewidzenie wyniku wyborów jest niezwykle trudne.

Przewaga Partii Konserwatywnej nad Partią Pracy sięga od zaledwie pięciu punktów procentowych (według Comres), do 11 lub 12 (badania Survation i Kantaru).

W dniu dzisiejszym ponad 40 milionów Brytyjczyków ruszy do urn, aby wybrać swoich 650 przedstawicieli. Stawką wyborów jest dalsze procedowanie Brexitu, a wyniki grudniowej elekcji wciąż pozostaje niepewny.

Kiedy premier Boris Johnson podjął decyzję o rozwiązaniu parlamentu i zarządzeniu wcześniejszych wyborów, chciał odzyskać stabilną większość w Izbie Gmin i przełamać parlamentarny, aby móc bez przeszkód kontynuować pracę nad procesem wychodzenia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych. Taki był plan, ale nic nie wskazuje na to, aby w zimowej kampanii udało się o zrealizować. Jak wynika z ostatnich sondaży przewaga rządzącej Partii Konserwatywnej nad opozycyjną Partią Pracy sięga od zaledwie pięciu punktów procentowych (według Comres), do 11 lub 12 (badania Survation i Kantaru). Różnice są minimalne, w zasadzie wszystko może się zdarzyć, a jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, polityka na Wyspach stała się niezwykle nieprzewidywalna.

Firm badawcza YouGov zwróciła uwagę na nadzwyczajną zmiennością preferencji wyborczych wśród Brytyjczyków, co sprawia, że przewidzenie wyniku wyborów jest niezwykle trudne. Ostatni model YouGov zbudowany na podstawie ponad 100 tys. wywiadów terenowych wykazuje, że Partia Konserwatywna nie tylko wygra, ale i zdobędzie samodzielną większość w parlamencie. Z 339 posłami będzie miała 28 głosów więcej od Partii Pracy, która może liczyć na 231 krzeseł. 41 mandatów ma przypaść Szkockiej Partii Pracy, a 15 - Liberalnym Demokratom.

Czy tak się właśnie skończy? Niekoniecznie, bo sytuacja polityczna w UK jest bardzo niestabilna. Chris Curtis z YouGov mówi wręcz o "ekstremalnie niewielkich różnicach" i nie wyklucza, że torysom jednak nie uda zdobyć się takiej ilości głosów, która pozwoliłaby im na samodzielne rządzenie. Szale zwycięstwa może przechylić dosłownie kilkadziesiąt niepewnych okręgów wyborczych...

- Corbyn wprowadził do centrum debaty publicznej wiele bardzo potrzebnych, odświeżających idei, przywrócił Labour moralny high ground w wyraźnym sprzeciwie wobec austerity, niestety wszystko to łączy się z mało poważnymi pomysłami na politykę zagraniczną i obronną, całkowitym odpuszczeniem spraw Europy, wreszcie z mnie osobiście dość irytującym stylem przywództwa - komentował Łukasz Majmurek, publicysta między innymi Onetu i Newsweeka, zwracają jednak uwagę na "nieznośną manierę" lidera labour. - Jego kontr-kandydat towarzysko jest pewnie bardziej zabawny, to jego dalsze rządy będą katastrofą - dodaje Majmurek.

A co poza torysami i laburzystami? "Z dużej chmury mały deszcze" - w taki sposób można by podsumować kampanie Brexit Party i Liberalnych Demokratów. Stronnictwo Nigel Farage wycofało się z wyborczej walki, oddając pole rządzącemu obozowi i nie startując w tych okręgach, w których na przewagę mogą liczyć konserwatyści. Może okazać się, partia, która zwyciężyła w ostatnich euro-wyborach z 31-procentowym poparciem teraz nie zdobędzie ani jednego mandatu!

Z kolei Lib-Dem po dobrym starcie w trakcie kampanii zaczęli tracić poparcie na rzecz Partii Pracy. Według Jakuba Krupy partii tej nie udało się uzyskać poparcia szerszej opinii publicznej, ze względu na "kontrowersyjne stanowisko ws. brexitu polegające na opowiadaniu się za całkowitym, jednostronnym wycofaniem się z procesu wyjścia z UE, co sfrustrowało wyborców domagających się uszanowania wyniku referendum z 2016 roku lub przynajmniej organizacji drugiego głosowania".

Dziś rano, o godzinie 7:00 otwarto zostały lokale wyborcze na terenie całego Zjednoczonego Królestwa, a głosowanie potrwa do 22. Wyniki exit poll będą dostępne jeszcze dziś, po zamknięciu lokali, a nocą będą spływały wyniki z kolejnych okręgów.