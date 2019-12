Wybory 2019 w UK - mamy OFICJALNE WYNIKIi! Partia Konserwatywna zdobyła samodzielną większość!

Boris Johnson poprowadził swoje ugrupowanie do historycznego zwycięstwa - Partia Konserwatywna zyskując 364 mandaty odniosła największe wyborcze zwycięstwo od 1987 roku. Jednocześnie Partia Pracy poniosła najbardziej spektakularną klęskę od... 1935!

Podczas swojej przemowy w Londynie premier Johnson zapewniał, że będzie pracował "dniem i nocą", aby odpłacić za zaufanie okazane przez wyborców, dzięki któremu możliwe było "historyczne zwycięstwo" torysów. "Zrobiliśmy to!" - mówił szef rządu w swojej przemowie zapowiadając, że dla kraju nastanie "nowy świt", nawiązując do przemówienia... Tony`ego Blaira z 1997 roku! Torysi zdobyli parlamentarną większość, która pozwala im na samodzielne rządy i "przepchnięcie" umowy brexitowej, wygrywając wybory z przewagą, jakiej nie udało się uzyskać samej Margaret Thatcher.

Wszystko wskazuje więc na to, że Wielka Brytania 31 stycznia opuści struktury unijne. Parlamentarzyści jeszcze w grudniu mają zająć się "dealem" wypracowanym przez Borisa Johnsona.

- Ludzie chcą zmian i nie możemy ich zawieść - deklarował premier. Partia Konserwatywna zdobyła w sumie 364 mandaty - to aż o 47 więcej, niż miała dotychczas, a już 326 miejsca w parlamencie wystarczyłyby jej do sprawowania władzy samodzielnie. Partia Pracy zwyciężyła w 203 okręgach - straciła aż 59 posłów. Laburzyści to wyraźny przegrany tej elekcji, z kolei Szkocka Partia Narodowa zdobyła aż 48 krzeseł (13 więcej) w parlamencie i Nicola Sturgeon może odbębnić sukces. Liberalni Demokraci będą mieli 11 przedstawicieli, a DUP - ośmiu. Powyższe zestawienie dotyczy danych z 649 okręów (z 650) i podajemy je za serwisem informacyjnym BBC

Z jednej strony mamy więc historyczną wygraną Partii Konserwatywnej, a z drugiej spektakularną klapę Partii Pracy. Labour poniosło klęskę w okręgach, w których tradycyjnie mogło liczyć na poparcie, a więc w północnej części kraju, w rejonie Midlands i w Walii. Jak zauważa Bartłomiej Niedziński stracili poparcie nawet w górniczym okręgu Blyth Valley w północno-wschodniej Anglii, w którym wygrywali niezmiennie od jego utworzenia w 1950 r.

Wszystko wskazuje na to, że wyborcy z tamtych rejonów po prostu popierają Brexit i być może niezdecydowana postawa Corbyna w tej kwestii okazała się decydująca.

Obecny lider Partii Pracy zapowiedział już, że w kolejnych wyborach nie będzie stała na czele największej partii opozycyjnej. Taką samą deklarację złożyła Jo Swinson z Liberalnych Demokratów, której nie udało się nawet obronić własnego mandatu.