Wybory 2019 w UK: Corbyn kontra Johnson - kto wygrał pierwszą debatę telewizyjną?

Za nami pierwsze telewizyjne starcie politycznych liderów - w szranki stanęli Boris Johnson z Partii Konserwatywnej i Jeremy Corbyn z Partii Pracy. Kto wygrał debatę przeprowadzoną w studiu ITV?

Przypomnijmy, debata liderów dwóch największych brytyjskich partii odbyła się w studiu prywatnej telewizji ITV. Miała ona formę otwartego forum - Corbynowi i Johnsonowi zgromadzona na miejscu publiczność zadawała pytania. Było to pierwsze takie starcie polityków stojących na czele Partii Konserwatywnej i Partii Pracy podczas trwającej kampanii poprzedzającej wybory do parlamentu zaplanowane na 12 grudnia. Kto wyszedł z niej zwycięsko? Czy politycy zaliczyli jakieś poważne wpadki? Czy powiedzieli coś nowego?

Oto relacja "Polish Express" z wczorajszej debaty.

W zasadzie ani Johnson, ani Corbyn nie powiedzieli niczego, co by już wcześniej nie padło z ich ust w trakcie kampanii. Odwoływali się do tych samych haseł i obietnic, używali tego samego języka i retoryki, zwracali uwagi na kluczowe aspekty swoich kształtujących się programów wyborczych. Obecny premier atakował lidera laburzystów zwracając uwagę, że tak naprawdę Partia Pracy nie wie co dalej chce zrobić z Brexitem, czy jest za drugiem referendum czy przeciw. Corbyn - który obiecuje, ze wynegocjuje nową umowę i podda je pod społeczne referendum - odpowiedział w niejasny sposób.

Z kolei Corbyn wypunktował politykę rządu w kwestii NHS. Mówił o "niesamowitej presji" ciążącej na brytyjskiej służbie zdrowia i gotowości na prywatyzację, która sprawia, że jakość usług medycznych ulegnie pogorszeniu. Jego wypowiedź w tej kwestii została nagrodzona gromkimi brawami od publiczności.

"Dużo chuchania i dmuchania. Wiele zbyt gorliwych prób umieszczenia w dyskusji powtarzanych wcześniej haseł wyborczych" - pisała Laura Kuenssberg, szefowa dzału politycznego BBC. "Pierwsze starcie między politykami, którzy mogliby zostać kolejnym premierem, nie zmieniło krajobrazu tych wyborów. Żaden z nich nie popełnił znaczącego błędu. Żaden nie miał także przełomowego momentu" - Kuenssberg podkreśla, że Corbyn i Johnson zdecydowali się na bardzo ostrożną taktykę, ale zwróciła uwagę, że lider laburzystów "miał okazję zacząć zmniejszać dystans i nie udało mu się ją wykorzystać".

"Trudno się spodziewać, by ta debata kogokolwiek przekonała, nie mówiąc już o tym, by miała stać się kluczowym momentem w kampanii" - komentował z kolei Bartłomiej Niedziński, korespondent PAP`u w Londynie.

"Żaden z polityków nie popełnił jakiegoś błędu, który mógłby kosztować utratę głosów, ale też żaden nie powiedział czegoś, czym mógłby przyciągnąć wyborców konkurenta. Co, oczywiście, nie przeszkodziło sztabom obu uczestników ogłosić, że to ich kandydat wygrał debatę" - zaznaczał dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej.

Jak debatę ocenili sami Brytyjczycy? Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez YouGov minimalnie wygrał urzędujący premier - Johnsona jako zwycięzcę pierwszej debaty wskazało 51% badanych, a Corbyna - 49% (dodajmy, że odpowiedzi "nie wiem" nie były brane pod uwagę). Według 45% bardziej godny zaufania był Corbyn, a zaufanie do w Johnsona w tym względzie sięgnęło 40%. Bardziej "sympatyczny" okazał się torys (54%), niż laburzysta (tylko 37%), a kontakt z "zwykłym Brytyjczykiem" lepiej oceniono w przypadku Corbyna (59%), niż Johnsona (tylko 25%).

Kolejne debata telewizyjna zostanie zorganizowana przez BBC. W przyszły piątek w studiu publicznego nadawcy pojawią się nie tylko kandydaci na premiera z ramienia Partii Konserwatywnej i Partii Pracy, ale także szefowa Liberalnych Demokratów Jo Swinson i liderk Szkockiej Partii Narodowej Nicola Sturgeon. Formuła tej debaty będzie podobna do tej w studiu ITV.

A wy jak ocenniacie występ obu polityków? Czy debata w ITV miała swojego wyraźnego zwycięzcę? Oglądaliście debate Johnsona z Corbynem?