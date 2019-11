Wybory 2019 w UK: Boris Johnson porównuje Jeremy`ego Corbyna do Józefa Stalina

Corbyn mówi, że to, co mówi Johnson to kompletny nonsens i manipulacja.

Kampania wyborcza w Wielkiej Brytanii nabiera rozpędu - w tekście napisanym dla "The Daily Telegraph" Boris Johnson przypuścił ostry atak na Jeremy`ego Corbyna. Były premier porównał opozycyjnego lidera do Józefa Stalina i jego prześladowań tzw. "kułaków".

Jak komentuje Laura Kuenssberg z działu politycznego BBC czeka nas "przewidywalnie nieprzewidywalna kampania". Najbliższe sześć tygodni zapowiada się na intensywną i bezpardonową walkę polityczną, która już od samego początku nabrała rozpędu. Trudno się dziwić - politycy mają naprawdę mało czasu na przekonanie do siebie brytyjskich wyborców. I nie posuną się przed niczym - na łamach "The Daily Telegraph" ustępujący premier Boris Johnson ruszył z kampanią bezpardonowym atakiem na lidera opozycyjnej Partii Pracy porównując go do... Józefa Stalina!

Jeremy Corbyn według Johnsona "nienawidzi" ludzi bogatych. Przywódca laburzystów demonizuje miliarderów z "rozkoszą i mściwością" niespotykaną od czasów prześladowań właścicieli ziemskich w latach trzydziestych minionego wieku, za którymi stał radziecki dyktator. Corbyn "zniszczy podstawy dobrobytu tego kraju" poprzez nakładanie "podatków na wszystkich: na emerytury, na przedsiębiorstwa, na spadki, na nieruchomości, na ogrody" - grzmiał były premier. Co innego torysi - Johnson zwraca uwagę, że jego ugrupowanie "wspiera, a nie szydzi" brytyjskich przedsiębiorców.

Ostre wypowiedzi lidera torysów są niejako odpowiedzią na wyborcze zapowiedzi, jakie pojawiły się w miniony czwartek, gdy Jeremy Corbyn mówił, że trzeba zabrać się za zdegenerowane elity, które wykorzystują brytyjski system, prawny aby czerpać osobiste zyski z pracy innych. Szef Partii Pracy miał na myśli pięć konkretnych osób - Mike'a Ashley'a, Crispina Odey'a, Jima Ratcliffe'a, Ruperta Murdocha i Hugha Richarda Louisa Grosvenora, księcia Westminster. Mówił, że konieczne jest uregulowania dziurawego jak sio systemu podatkowego, w ramach którego dochodzi do koszmarnych nadużyć.

Corbyn w odpowiedzi na atak Johnsona zwrócił uwagę, że to, co mówi jego oponent jest "nonsensem wymyślonym przez superbogatych, którzy chcą uniknąć płacenia nieco większych podatków".

W wypowiedziach Borisa Johnsona zwraca swoją uwagę fakt, że zamiast proponować konkretne rozwiązania i prezentować program wyborczy skupia się na atakowaniu politycznych przeciwników. Skrytykował Partię Pracy za "program gospodarczy, który oznaczałby ruinę dla naszych przedsiębiorstw i dla naszego kraju". Zaznaczył, że dzięki Brexitowi odblokowane zostaną "setki miliardów" funtów, które będzie można przeznaczyć na inwestycje, ale potencjalny rząd laburzystów grozi "powstrzymaniem kraju".