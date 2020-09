Wybierz się na urlop w Polsce

Artykuł sponsorowany

Powroty do kraju nie muszą wiązać się jedynie z odwiedzinami bliskich. Polska bardzo zmieniała się w ostatnich latach, powstały miejsca, które po prostu trzeba odkryć. Jednym z nich jest mazowiecki hotel dla dorosłych Manor House SPA**** - Pałac Odrowążów*****.

Polska ma wiele pięknych miejsc do zaoferowania, warto połączyć odwiedziny u rodziny i przyjaciół z wypoczynkiem. Jeśli potrzebujesz odpocząć od zgiełku i pośpiechu codziennego życia wybierz się do hotelu SPA za miastem, gdzie historia łączy się z luksusem i dobrymi energiami natury.

Miejsca bogate energetycznie, w których możemy „ładować” wewnętrzne siły i pobudzające witalność terapie są atutami kompleksu w mazowieckich Chlewiskach. Neutralny poziom oddziaływania energetycznego dla zdrowego organizmu wynosi ok. 6500 j. Bovisa. W nazywanym Polskim Centrum Biowitalności Manor House SPA sięga ono 30 000 jednostek w tej skali. Samo przebywanie na jego terenie wzmacnia siły biowitalne organizmu i nawet w kilka dni można tu odpocząć jak podczas dłuższego urlopu.

10-hektarowy park skrywa Witalną Wioskę® SPA, która kusi rytuałami zdrowia i Ogród Medytacji z Kamiennym Kręgiem Mocy, Piramidą Horusa, Ogrodem Zen – kopią ogrodu w Kioto, energetycznymi spiralą i labiryntem zbudowanym na wzór tego z katedry w Chartres. Zabytkowy park można zwiedzać ścieżkami medytacji, przyrodniczą i historyczną, można chłonąć wszystkimi zmysłami jego piękno o każdej porze roku, można też usiąść w klimatycznych zakątkach, przytulić się do drzewa, odpocząć w hamakach, w cieniu ogrodowych altan lub na leżakach w słońcu.

Największym skarbem Manor House SPA jest wyjątkowe SPA z autorskim programem odmładzającym. Właśnie dzięki niemu, to wielokrotnie nagradzany, najlepszy od lat holistyczny hotel SPA w Polsce. Gabinety Bioodnowy specjalizują się w energetycznych terapiach, a stosowane tu metody bazują na pobudzaniu naturalnej umiejętności organizmu do autoregeneracji. Warto skorzystać z Terapii Biowitalnej lub Harmonizacji Czakr na Kryształowym Łóżku, seansów w Chacie solnej, saunowania w Łaźniach Rzymskich, kąpieli ofuro w wysokich wannach (szczególnie polecamy romantyczne kąpiele w wannach Duo Ofuro by Manor House) czy w bezchorowym basenie z ożywioną wodą. Niesamowitym przeżyciem jest udział w koncercie na misy i gongi tybetańskie, to punkt obowiązkowy każdego pobytu w Manor House SPA!

Dzięki dużej przestrzeni i licznym atrakcjom nawet przy pełnym obłożeniu w kompleksie nie ma tłoku, a Goście czują się swobodnie i bezpiecznie. Położenie w centralnej Polsce, dobry dojazd (niedaleko trasy Warszawa-Kraków), lądowisko dla śmigłowców, rozległy park, 3 hotelowe budynki, komfortowa strefa SPA oraz cisza i spokój hotelu bez dzieci służą błogiemu relaksowi i idealnie sprawdzają się w czasach, gdy chcemy zachować dystans.

Manor House SPA do dobry adres na romantyczny weekend, wypad do SPA z przyjaciółmi czy regenerujący pobyt dla zdrowia i urody. Indywidualne podejście do Gości, komfortowe pokoje, smaczna, tradycyjna kuchnia i znakomite wegańskie menu, jakie serwuje hotelowa restauracja oraz – powtórzmy jeszcze raz: piękny park, genialne SPA i wszechobecna holistyczna aura sprzyjają błogiemu relaksowi, dobremu samopoczuciu i atmosferze intymności. Wysoka biowitalność kompleksu sprawia, że łatwo tu o odpoczynek, pobudzenie sił życiowych i wzmocnienie organizmu.