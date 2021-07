Wybierasz się w UK na wakacje samochodem? Oto najnowsze zmiany w prawie drogowym, o których musisz pamiętać

Fot. Getty

Jeśli w czasie pandemii koronawirusa nie korzystałeś zbytnio z samochodu, a teraz wybierasz się w UK na wakacje właśnie przy użyciu swoich czterech kółek, to koniecznie uaktualnij swoją wiedzę w zakresie prawa drogowego. Poniżej prezentujemy zmiany, które w kodeksie drogowym weszły w życie od marca 2020 r.

W ciągu ostatniego roku i w trakcie pandemii koronawirusa w UK zaktualizowano lub wprowadzono szereg przepisów i zasad. Oto kilka z nich, które warto sobie przyswoić, żeby nie zaliczyć wakacyjnej wpadki i nie otrzymać wysokiego mandatu.

1. Surowsze kary za używanie telefonu w samochodzie

Korzystanie z telefonu komórkowego za kierownicą od dawna jest nielegalne, ale w ostatnim roku rozprawiono się jeszcze z pewną luką prawną. Do niedawna kara za używanie telefonu podczas jazdy nie groziła osobom, które robiły zdjęcia lub nagrywały filmy. Ale to się już zmieniło i teraz każdemu kierowcy, który zostanie złapany również na takich czynnościach, grozi wysoki mandat. Kierowca przyłapany na trzymaniu telefonu w ręce podczas jazdy, nawet w celu skorzystania z nawigacji satelitarnej, może otrzymać grzywnę w wysokości £200 i sześć punktów karnych.

2. Inteligentne autostrady w UK

Inteligentne autostrady (ang. smart motorways) już na stałe zadomowiły się w UK. Kierowcy muszą bardzo uważać, czy aby przypadkiem nie poruszają się pasem wyłączonym z ruchu (pasy takie są specjalnie oznaczane znakiem „X” na tablicach umieszczonych nad autostradą). Każdy kierowca, który znajdzie się na zamkniętym pasie autostrady, może otrzymać karę w wysokości nawet £100 i trzy punkty karne.

3. Strefy Czystego Powietrza

Strefy czystego powietrza (ang. Clean Air Zones) są regularnie wprowadzane w dużych miastach UK, które borykają się z komunikacyjnym zanieczyszczeniem powietrza. Wjeżdżając do centrów tych miast samochodem o wysokiej emisyjności należy się liczyć z obowiązkiem uiszczenia za ten przywilej specjalnej opłaty. Już w czerwcu opłatę w wysokości £8 za cały dzień poruszania się po mieście samochodem wprowadzi Birmingham, natomiast w dalszej kolejności do stolicy West Midlands dołączą Bath, Oxford, Leeds i Bristol.

4. Zmiany w przeglądach MOT

Przegląd MOT (ang. Ministry of Transport) to coroczny test bezpieczeństwa pojazdu, który bierze pod uwagę m.in. przydatność pojazdu do ruchu drogowego i emisję spalin. W trakcie pandemii właściciele samochodów mogli liczyć na 6-miesięczne wydłużenie terminu wykonania testu, ale teraz, gdy wszystko jako tako powróciło do normy, pojazd poruszający się po drodze w UK musi posiadać aktualny przegląd MOT. Jazda bez takiego przeglądu może kosztować nawet £1000.

5. Zielone tablice rejestracyjne

Wszyscy posiadacze przyjaznych ekologicznie samochodów mogą się zaopatrzyć w specjalne, zielone tablice rejestracyjne. Tablice tego typu mają na celu promowanie ekologicznych pojazdów poprzez czynienie ich bardziej widocznymi dla innych użytkowników drogi. Poza tym właściciele pojazdów elektrycznych mogą liczyć na specjalne przywileje, takie jak dostęp do tańszego parkingu lub bezpłatny wjazd do Stref Niskiej Emisji i Stref Czystego Powietrza w UK.