Wybierasz się w podróż samolotem Ryanair, EasyJet lub Jet2? Oto, co musisz zrobić, żeby nie paść ofiarą wielkanocnego chaosu

Fot. Getty

W ciągu ostatnich kilku dni na lotniskach Wielkiej Brytanii zapanował chaos. Z powodu wzmożonego zainteresowania lotami międzynarodowymi, a także z uwagi na brak personelu pokładowego i naziemnego, odprawy pasażerów wydłużyły się do tego stopnia, że niektórzy z nich nie zdążyli na swoje loty. Co zatem zrobić, aby w najbliższych dniach nie paść w UK ofiarą wielkanocnego chaosu?

Przedświąteczny chaos, spowodowany przez braki personelu pokładowego i naziemnego, a także wzmożonym popytem na loty międzynarodowe po zakończeniu pandemii, dotknął pasażerów m.in. na lotniskach w Manchesterze, Birmingham i Londynie Heathrow. Odwołane zostały setki lotów, a wielu pasażerów, przez ogromne kolejki, zwyczajnie nie zdążyło na swój lot. Co zatem możemy zrobić, żeby ograniczyć ewentualne negatywne skutki wielkanocnego chaosu na brytyjskich lotniskach, jeśli mamy zaplanowany lot samolotem jednej z popularnych linii lotniczych - Ryanair, EasyJet, Jet2, British Airways lub TUI? Poniżej prezentujemy Wam kilka cennych rad.

Lot samolotem Ryanair

Zgodnie z radą zamieszczoną na stronie internetowej Ryanair, klienci linii są zachęcani do odprawienia bagażu najwcześniej, jak tylko jest to możliwe. „Stanowiska odprawy bagażu otwierają się na dwie godziny przed planowaną godziną odlotu. (…) Punkty odprawy są zamykane dokładnie 40 minut przed planowanym czasem odlotu. Jeśli nie dotrzymasz tego terminu, Twoja rezerwacja może zostać anulowana bez zwrotu pieniędzy i możesz zostać pozbawiony możliwości wejścia na pokład samolotu” - czytamy w komunikacie.

Lot samolotem EasyJet

Odprawy online na lot z EasyJet można dokonać na 30 dni przed odlotem i do dwóch godzin przed planowanym startem samolotu. Odprawa bagażowa na lotnisku rozpoczyna się na dwie godziny przed odlotem. W przypadku lotów do Izraela stanowisko odprawy otwierane jest na trzy godziny przed lotem.

Lot samolotem Jet2

Odprawa bagażowo – biletowa online linii lotniczych Jet2 rozpoczyna się na 28 dni przed wylotem i kończy na pięć godzin przed planowanym startem. Z kolei stanowiska odprawy na lotnisku są otwierane co najmniej 2 godziny 30 minut przed odlotem. I chociaż Jet2 nie podaje zalecanej godziny przybycia na lotnisko, to zastrzega, że „prosi [pasażerów] o przybycie na lotnisko we właściwym czasie, ponieważ stanowiska odprawy [linii] są zamykane na 40 minut przed planowanym czasem odlotu”.

Lot samolotem British Airways

Odprawy online na lot samolotem British Airways można dokonać na 24 godziny przed wylotem. Brytyjska linia lotnicza zaleca pasażerom przybycie na lotnisko na dwie godziny przed startem samolotu, jeśli chodzi o loty krótkodystansowe i na trzy godziny przed wylotem w przypadku lotów długodystansowych. Odprawa bagażowo – biletowa na lotnisku kończy się zwykle około 45 minut do godziny przed startem samolotu.

Lot z TUI

TUI otwiera odprawę online na 14 dni przed datą wylotu. Punkty odprawy bagażu na lotnisku są otwierane na trzy godziny przed startem samolotu.