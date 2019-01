Wybierasz się do lekarza w UK? Lepiej nie jedź samochodem, bo możesz za to słono zapłacić!

„Podatek dla chorych” - tak coraz częściej nazywane są w UK horrendalnie wysokie opłaty za postój samochodów przed placówką medyczną. Zaparkowanie auta w celu udania się do lekarza może kosztować pacjenta w Wielkiej Brytanii nawet £4 za godzinę!

Kampanię na rzecz zmniejszenia opłat za parking dla chorych korzystających z usług NHS Trusts rozpoczął rok temu dziennik „Daily Mirror”. Po roku kampanii, którą wsparło przeszło 60 tys., nic się jednak nie zmieniło. Szpitale i inne placówki medyczne funkcjonujące jako „trusts” nic nie robią sobie z tego, że prywatne firmy, które odpowiedzialne są za zarządzanie parkingami znajdującymi się w ich sąsiedztwie, pobierają ogromne kwoty od zmotoryzowanych Brytyjczyków, którzy potrzebują udać się na konsultację lekarską lub którzy chcą odwiedzić w szpitalu swoich bliskich.

Z informacji, do jakich dotarli dziennikarze „Daily Mirror” wynika, że ceny za parkowanie w pobliżu placówek medycznych podniosła blisko połowa NHS trusts w Anglii, w wyniku czego prywatne firmy zajmujące się zarządzeniem parkingami zarobiły w zeszłym roku £226 mln. Tylko 15 proc. tej kwoty zostało przeznaczone na finansowanie NHS. - Te opłaty za parking to po prostu podatek dla chorych – powiedział Jonathan Ashworth, minister zdrowia w gabinecie cieni. - Opłaty to prawdziwe nieszczęście dla osób korzystających z NHS – dodał poseł Partii Konserwatywnej Rob Halfon.

Wśród placówek medycznych, które pobierają w UK najwyższe opłaty za parkowanie, znajdują się:

Royal Surrey County Hospital, Guildford - £4 za godzinę;

Hereford County Hospital – £3,50 za godzinę;

North Bristol NHS Trust - £3,50 za godzinę;

Bristol Royal Infirmary - £3,40 za godzinę;

Frimley Health - £3,40 za godzinę;

Northampton General - £3,20 za godzinę;

St. Thomas' Hospital, London - £3,20 za godzinę;

Southend University Hospital - £3,10 za godzinę;

Royal Free, London - £3 za godzinę;



