Wybieracie się na długi weekend do domku letniskowego? Zobaczcie, czy to legalne

W związku z poluzowaniem części restrykcji związanych z lockdownem w czasie długiego weekendu świątecznego nie będzie już obowiązywać zasada „Stay Home”, zatem zgodnie z prawem pewnymi warunkami będziemy mogli wyjechać z domów.

W ramach kolejnego kroku związanego z wychodzeniem z lockdownu od 29 marca mieszkańców Anglii nie obowiązuje już zasada „Stay Home”, jednak jak podaje rząd, powinni oni nadal „ograniczać podróże, jeśli to tylko możliwe i nocowanie poza domem”.

Długi weekend poza domem

Zgodnie z prawem od tego tygodnia udanie się np. do swojego drugiego domu lub swojego domku letniskowego nie jest nielegalne, tak jak było do tej pory. Rząd jednak zaleca, aby mieszkańcy Anglii powstrzymali się jeszcze od wyjazdów i zaczekali do 12 kwietnia, kiedy to mają zostać poluzowane restrykcje związane z podróżami.

Jak podaje źródło rządowe cytowane przez „The Telegraph”: „Legalnie możesz [zatrzymać się w czasie świąt w drugim domu], ale nie doradzamy tego. Musisz zminimalizować podróże. Możliwość noclegu poza domem wchodzi dopiero na etapie 2 luzowania lockdownu. Druga część etapu 1 jest tak naprawdę bardzo stopniowym przejściem, chcemy, aby ludzie podejmowali te kroki ostrożnie i ograniczyli podróże, gdy jest to możliwe”.

Niespójność między prawem i zaleceniami

Pojawiły się już głosy krytyki związane z brakiem spójności między tym, co jest prawnie możliwe i odwrotnymi zaleceniami rządu. Prowadzi to do zamieszania zwłaszcza teraz, gdy wielu mieszkańców Anglii chciałoby spędzić długi weekend na wypoczynku z dala od domu.