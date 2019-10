Wszystko co musisz wiedzieć o kontakcie z ubezpieczycielem po wypadku samochodowym

Fot. Getty

Po wypadku samochodowym należy się niezwłocznie skontaktować z ubezpieczycielem. Jeśli zależy nam na czasie, kontakt ten powinien nastąpić nie później niż 24 godziny od zdarzenia.

Kiedy złożyć wniosek o odszkodowanie po wypadku?

Ze składaniem wniosków o odszkodowanie po wypadku samochodowym sprawa jest dosyć prosta - im szybciej to zrobimy, tym lepiej. Jeśli nie jesteśmy w stanie powiadomić ubezpieczyciela o kolizji zaraz po jej wystąpieniu, to należy to zrobić najszybciej, jak to jest możliwe już po opuszczeniu miejsca wypadku. Polisy ubezpieczeniowe różnią się pod względem dopuszczalnego terminu zgłoszenia kolizji, dlatego należy je uważnie czytać, by w chwili wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia nie zaprzątać sobie takimi technicznymi sprawami głowy. Niektóre polisy zobowiązują właściciela samochodu do kontaktu z ubezpieczycielem w ciągu kilku dni, a inne pozwalają to zrobić nawet do kilku tygodni. Jeśli jednak zależy nam na szybkim załatwieniu sprawy, to szkodę wypadałoby zgłosić ubezpieczycielowi najpóźniej do 24 godzin od momentu wypadku.

>>OBLICZ SAMODZIELNIE WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA - WEJDŹ! <<

Jak długo trzeba czekać na wypłatę odszkodowania?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez osoby, które miały tę nieprzyjemność, by uczestniczyć w wypadku. Nie jest to też pytanie bezzasadne, jako że zwłoka z wypłaceniem odszkodowania i naprawą auta może wiązać się z dodatkowymi wydatkami związanymi np. z potrzebą wynajęcia auta zastępczego.

Najszybciej wypłaty odszkodowania można się spodziewać w przypadku niewielkiego uszkodzenia samochodu, a najdłużej – gdy w trakcie wypadku doszło do poważnych obrażeń ciała. Podobnie długo może trwać ustalenie wysokości odszkodowania, gdy auto zostało na tyle poważnie uszkodzone w wypadku, że wymaga kasacji.

>>MIAŁEŚ WYPADEK SAMOCHODOWY? ZOBACZ CZY NALEŻY CI SIĘ ODSZKODOWANIE!<<