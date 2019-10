Wszystko co musicie wiedzieć o NO DEAL. Po tym wideo nie będzie mieć już żadnych wątpliwości

Fot. YouTube

Choć No Deal od dawna jest odmieniany na Wyspach przez wszystkie przypadki, to wciąż większości z nas zdarza się w tej materii gubić. Poniższy filmik nie powinien już jednak pozostawić żadnych wątpliwości w zakresie konsekwencji ewentualnego, twardego Brexitu.

Czy No Deal doprowadzi do paraliżu w Wielkiej Brytanii? Takie pytanie zadają na samym początku autorzy filmu, zaniepokojeni przede wszystkim problemami w aprowizacji żywności i leków, zakłóceniami w zakresie połączeń lotniczych i kolejowych, a także wielokilometrowymi kolejkami w portach.

Autorzy nagrania mówią wprost – w razie No Deal wiele będzie zależało od tego, w jaki sposób z mnóstwem obowiązków poradzi sobie port w Dover. Obecnie sprawdzenie osób podróżujących w jednym samochodzie zajmuje co najwyżej 2 minuty, ale w razie No Deal to wszystko może się zmienić. Szczególnie dotknięci zostaliby kierowcy ciężarówek, którzy musieliby przejść nie tylko znacznie dłuższą kontrolę osobistą, ale też dostarczyć odpowiednią dokumentację dotyczącą przewożonego przez nich towaru. Dłuższe kolejki mogą spowodować całkowity paraliż portu i niewielkiego miasta, które nie ma nawet możliwości dalszej ekspansji terytorialnej.

Z najnowszych prognoz wynika także, że w UK nie powinno zabraknąć żywności jako takiej, tylko żywności z zagranicy. Wielka Brytania ma jednak na tyle rozwiniętą produkcję żywności, że zdoła, przynajmniej w okresie tuż po Brexicie, zapewnić mieszkańcom szeroki wybór produktów. Podobnie będzie z lekami – jedne mogą docierać do UK z pewnym opóźnieniem, ale nie będzie to dotyczyć wszystkich leków. A środki najbardziej potrzebne będą do UK wysyłane drogą lotniczą, a nie, tak jak jest to robione najczęściej, ciężarówkami.

