Wszystkim dzieciom w wieku 16 i 17 lat zostanie zaoferowanie szczepienie przeciwko Covid-19

Joint Committee on Vaccination and Immunisation zaleca podanie szczepionki osobom w wieku 16 i 17 lat

Eksperci z Joint Committee on Vaccination and Immunisation (Wspólnego Komitetu ds. Szczepień i Immunizacja) zarekomendowali wszystkim osobom w wieku 16 i 17 lat zaszczepienie się przeciwko koronawirsuowi.

Jeszcze w zeszłym miesiącu decyzja w tej sprawie została wstrzymana, ponieważ specjaliści z Joint Committee on Vaccination and Immunisation chcieli dokładnie ocenić korzyści i zagrożenia płynące ze szczepienia przeciwko Covid-19 u nastolatków. Decyzja w tej sprawie została jednak podjęta w dniu dzisiejszym, 4 sierpnia 2021 roku, a rekomendacja przedłożona w gabinecie Borisa Johnsona. Jeśli brytyjskie władze zdecydują się na wdrożenie tej porady, to grupa około 1,4 miliona zdrowych osób w wieku 16 lub 17 lat zostanie zaszczepiona przeciwko koronawirusowi.

Według źródeł w Whitehall, na jakie powołują się brytyjskie media, w tym "The Times" oraz dziennikarze BBC, rekomendacja wydana przez JCVI ma zostać zaakceptowana jeszcze w dniu dzisiejszym.

Brytyjski rząd otrzymał rekomendację dot. szczepienia nastolaków

Warto w tym miejscu dodać, że wielu polityków czekało i liczyło na ruch ze strony Joint Committee on Vaccination and Immunisation. Premier Szkocji wczoraj powiedziała, że "ma nadzieję" na otrzymanie zaktualizowanych informacji dotyczących szczepienia osób 16-latków i 17-latków. Nicola Sturgeon podkreślała, że ​czterech naczelnych lekarzy w Wielkiej Brytanii zwróciło się do komitetu w sprawie rewizji wytycznych dotyczących szczepienia młodych ludzi.

Michelle Donelan, posłanka parlamentu Wielkiej Brytanii, z ramienia Partii Konserwatywnej pełniące funkcję ministerstwa edukacji mówiła, że ogłoszenie decyzji w tej sprawie jest "nieuchronne".

Przypomnijmy do tej pory osobom do 18. roku życia rekomendowano zaszczepienie się tylko, jeśli mają określone schorzenia, mieszkają z kimś z niskim układem odpornościowym lub zbliżają się do swoich 18 urodzin. W całej Anglii w sumie 223 755 osób poniżej 18. roku życia otrzymało pierwszą dawkę szczepionki, jak wynika z oficjalnych danych NHS (do dnia 25 lipca). Do tej pory do szczepienia tych osób używano wyłączenie preparatu Pfizera, ale teraz do użytku ma zostać wprowadzony również specyfik Moderny.

Dodajmy także, że w zeszłym miesiącu JCVI rozszerzyło swoje zalecenie dotyczące szczepień przeciwko Covid-19 dla dzieci w wieku powyżej 12 lat, które ze względu na swój stan zdrowia i schorzenia należą do potencjalnych grup ryzyka. Jak czytamy na łamach BBC okazało się jednak, ze lekarze pierwszego kontaktu w UK wstrzymują się z realizacją tych rekomendacji.

Jak będzie w tym przypadku?