Wszystkie primary schools w Londynie pozostaną zamknięte. Ministerstwo Edukacji znów zmienia decyzję o otwarciu szkół

Ministerstwo Edukacji po raz kolejny zmieniło swoje stanowisko w sprawie otwarcia szkół po świąteczno-noworocznej przerwie. Według najnowszych informacji zamknięte pozostaną wszystkie primary schools w Londynie.

W związku z obawami o wzrost liczby zachorowań na COVID-19, brytyjskie władze uginają się pod presją władz lokalnych i podejmują bardziej zapobiegawcze decyzje niż wcześniej planowano. Jak informuje The Guardian, jedną z takich decyzji ma być kolejna zmiana terminu otwarcia szkół podstawowych w stolicy. Należy jednak być gotowym na to, że z powodu nacisków ze strony innych władz lokalnych (nie tylko londyńskich), możliwe jest przedłużenie zamknięcia primary schools nie tylko w Londynie, ale też w innych częściach Anglii - Ministerstwo Edukacji nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji.

Primary schools w Londynie pozostaną zamknięte

Po naciskach ze strony władz Londynu, Ministerstwo Edukacji zgodziło się, by w Londynie wszystkie primary schools pozostały zamknięte. Według wcześniejszej decyzji, część londyńskich szkół miała przywitać uczniów już w najbliższy poniedziałek 4 stycznia. Jak na razie nie wiadomo, ile czasu szkoły w Anglii pozostaną zamknięte, jednak prawdopodobnym terminem powrotu do szkół jest 18 stycznia. Departament Edukacji zapewnia, że szkoły otworzą się tak szybko, jak to będzie możliwe pod kątem bezpieczeństwa zdrowotnego.

Zgodnie z wcześniejszym planem rządu, secondary schools i college’e w Anglii miały pozostać zamknięte dla większości uczniów przez mniej więcej pierwsze dwa tygodnie stycznia, otwierając się stopniowo między 11 a 18 stycznia. Zamknięte miały pozostać także primary schools w obrębie łącznie 50 gmin - w Londynie i niektórych rejonach południowej Anglii.

Władze stolicy naciskały jednak na Ministerstwo Edukacji, by otwarcie szkół zostało odsunięte w czasie we wszystkich londyńskich primary schools - bez wyjątku. Argumentowano, że w niektórych rejonach stolicy, w których szkoły podstawowe miały zostać otwarte 4 stycznia, wskaźniki epidemiologiczne są wysokie. Do szkół będą mogły powrócić jedynie dzieci key workers oraz dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji bytowej.