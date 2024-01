Kryzys w UK Wszystkie podwyżki rachunków w 2024 roku — co najbardziej zdrożeje?

Nowy rok to nie tylko postanowienia noworoczne, huczna sylwestrowa zabawa czy nadzieje na podwyżkę, zmianę życiową czy zawodową, ale także całkiem prozaiczne kwestie, związane choćby z wyższymi rachunkami. Co i o ile podrożeje w 2024 roku w Wielkiej Brytanii?

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w 2024 roku będziemy mogli mówić o kryzysie kosztów utrzymania w Wielkiej Brytanii. Niestety, miliony Brytyjczyków i mieszkańców Wysp odnotują wzrost wysokości rachunków, które są opłacane przez przeciętne gospodarstwa domowe.

Wysokość rachunków w 2023

Jak wyglądała sytuacja w tym względzie w minionym już 2023 roku? Otóż, jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Compare the Market rachunki rodzin mieszkających w Zjednoczonym Królestwie wzrosły średnio o 326 funtów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W ramach budżetów gospodarstw domowych uwzględniono koszty energii, wody, ubezpieczenia domu, ubezpieczenia komunikacyjnego i podatku lokalnego.

Średni koszt rachunków gospodarstwa domowego w 2023 roku wyniósł 5589 funtów rocznie. W 2022 było to 5263 funtów, a w 2024 możemy spodziewać się kolejnych wzrostów…

Przeczytaj też:

Brytyjski jasnowidz mówi, co przyniesie 2024 rok. Jego prognozy sprawdzają się jak żadne inne Breaking News

Ile zapłacimy za… w 2024?

Rachunki, za co wzrosną w roku, który zaczął się dosłownie przed kilkudziesięcioma godzinami? Poniżej prezentujemy podsumowanie, w którym zebraliśmy wszystkie podwyżki, które dotkną gospodarstwa domowe w UK w 2024:

ENERGIA

Od stycznia Ofgem podnosi próg cenowy z 1834 funtów rocznie do 1928 funtów dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Nowa, wyższa stawka będzie obowiązywać do 31 marca. Limit cenowy określany przez regulatora rynku energetycznego jest aktualizowany co trzy miesiące. 1 kwietnia 2024 zostanie ponownie zrewidowany.

Według przewidywań Cornwall Insight rachunki za energię mogą spaść o 268 funtów do 1660 funtów na wiosnę. Byłby to najniższy poziom od nieco ponad dwóch lat. Jednak analiza przewiduje, że w drugiej połowie roku ponownie wzrosną.

Więcej na ten temat pisaliśmy w osobnym artykule: “Wzrost rachunków za energię od stycznia. Jak duża czeka nas podwyżka?“.

COUNCIL TAX

Podatek lokalny w całym kraju wzrośnie od 1 kwietnia, a większość władz samorządowych zwiększy obciążenia swoich mieszkańców o około 5%. Wysokość podwyżki council tax będzie zależna od tego, gdzie mieszkasz i jaką decyzję w tym względzie podjął lokalny council.

W 2022 rząd zmienił sposób podejmowania decyzji o podwyżkach podatku lokalnego. W ubiegłym roku samorządy mogły zwiększyć council tax właśnie o 5%, gdy poprzednio maksymalna wysokość podwyżki sięgała 2,99% (bez konieczności przeprowadzania referendum).

O ile, mniej więcej wzrośnie council tax? Podwyżka o 5% oznaczałaby zwiększenie o 103 funty typowego podatku lokalnego w grupie D, podnosząc go do kwoty 2168 funtów w skali roku.

Przeczytaj też:

Ryanair zrujnował rodzinie wyjazd na wakacje? Poszło o drobnostkę bilety lotnicze

WODA

Rachunki za wodę zwykle rosną każdego roku w kwietniu, jednak na razie nie pojawiła się informacja na ten temat. Ofwat opublikował jedynie raport dotyczący działalności przedsiębiorstw wodociągowych.

Wiadomo, że w 2023-24 w związku z decyzją Ofwatu firmy wodociągowe obniżą rachunki swoim klientom sumarycznie o 150 mln funtów. 11 przedsiębiorstwom wodociągowym nie udało się osiągnąć wytyczonych celów w zakresie dotyczącym ograniczania zanieczyszczenia. W związku z tym 2023 i 2024 rachunki niektórych gospodarstwa domowych zostały pomniejszone o pewną kwotę.

Niemniej, w związku z inwestycjami o wartości 96 miliardów funtów rachunki… pójdą w górę. Plan szeroko zakrojonych modernizacji sprawi, iż średni rachunek za wodę i ścieki w Anglii będzie wyższy o 7 funtów miesięcznie do 2025 roku w porównaniu z cenami z 2023. Z kolei do 2030 roku kwota ta wzrośnie do 13 funtów miesięcznie, co stanowi równowartość 156 funtów więcej rocznie. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: „Rachunki za wodę wzrosną o 156 funtów rocznie“.

Z pewnością, gdy pojawią się konkretne informacje na ten temat, pojawią się one w odrębnym artykule.

BILETY KOLEJOWE

W zeszłym tygodniu potwierdzono, że ceny biletów kolejowych w Anglii wzrosną aż o 4,9% od 3 marca. Podwyżka będzie miała wpływ na regulowane taryfy, które obejmują bilety okresowe na większość połączeń, niektóre bilety powrotne poza szczytem na trasach dalekobieżnych oraz bilety elastyczne do podróżowania po miastach.

Lipcowa miara inflacji RPI, tradycyjnie stosowana do określania rocznych podwyżek cen, wyniosła 9,0%, więc wzrost nie jest tak duży, jak mógłby być.

Przeczytaj też:

Planowanie wczasów w 2024 – jak mieć 49 dni wolnych przy 21 dniach urlopu? Breaking News

USŁUGI MOBILNE I INTERNET

Zgodnie z obecnymi przepisami firmy telekomunikacyjne mogą podnosić ceny w ramach abonamentu zgodnie z inflacją i o dodatkowo o 3,9%. Do określenia tych podwyżek zwykle wykorzystuje się grudniowy wskaźnik indeksu CPI lub styczniowy wskaźnik cen detalicznych (RPI).

Ofcom ruszył ze zmianami w tym zakresie. Organ regulacyjny proponuje, aby podwyżki, do których dochodzi w trakcie trwania umowy, były wyrażane „w funtach i pensach”. Dzięki temu konsumenci byliby lepiej zorientowani i wiedzieli ile tak naprawdę będą płacić.

Projekt ten jest owocem przeglądu przeprowadzonego przez organ regulacyjny w lutym 2023. Wynik tego przeglądu ma zostać opublikowany na wiosnę przyszłego roku. Zmiany, jeśli zostaną ostatecznie zatwierdzone, mają zostać wprowadzone cztery miesiące po opublikowaniu raportu.

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: “Ofcom planuje zmienić zasady wprowadzania podwyżek opłat za TV, internet i usługi mobilne“.

TV LICENCE

Abonament telewizyjny w UK, czyli TV licence wzrośnie o ponad 10 funtów, ze 159 funtów do 169,50 funtów od kwietnia 2024 roku. Podwyżka ta jest korektą zgodną z wrześniowymi danymi o inflacji i jest to pierwsza podwyżka od dwóch lat. Wcześniej rząd zamroził wysokość abonamentu, aby pomóc gospodarstwom domowym w czasie kryzysu kosztów utrzymania

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: „Podwyżka TV licence — o ile wzrośnie abonament telewizyjny w Wielkiej Brytanii?“.