Wszystkie osoby dorosłe w UK będą mogły otrzymać dawkę przypominającą szczepionki na Covid-19! Program boosterów przyspieszy przez pojawienie się szczepu Omikron

Fot. Getty

Po pojawieniu się nowego szczepu koronawirusa – Omikron, rząd Wielkiej Brytanii zdecydował o podaniu szczepionki przypominającej wszystkim chętnym osobom dorosłym. Program boosterów ma przyspieszyć, a czas pomiędzy ostatnią dawka szczepionki a boosterem ma w przypadku młodszych dorosłych zostać skrócony.

Wszystkie osoby dorosłe w Wielkiej Brytanii mają otrzymać szczepienie przypominające w celu zintensyfikowania walki z nowym wariantem koronawirusa Omikron. Informację taką przekazał w poniedziałek profesor Anthony Harnden, zastępca przewodniczącego komitetu Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI). Harnden potwierdził, że program boosterów zostanie rozszerzony na osoby w wieku od 18 do 39 lat (wcześniej rząd skłaniał się ku rozwiązaniu, że boostery w tej grupie wiekowej niekoniecznie są potrzebne). - Nieuchronnie każdemu zostanie zaoferowana dawka przypominająca, ale to, co chcemy zrobić, to upewnić się, że odbędzie się to w rozsądnej kolejności, aby osoby najbardziej podatne na tę infekcję mogły zostać wzmocnione, a ich naturalny poziom odporności mógł wzrosnąć – powiedział prof. Harnden na antenie „BBC Breakfast”.