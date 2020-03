Dziennikarze w UK w szoku: Polska „modelka” zafarbowała sobie białka oczu i... niemal kompletnie straciła wzrok

Fot. Instagram

Mediom brytyjskim nie uszła uwagi historia 25-letniej Aleksandry Sadowskiej, która... zafarbowała sobie na czarno białka oczu. Jednak w trakcie „tatuowania” coś poszło nie tak i... polska „modelka” niemal całkowicie straciła wzrok.

Aleksandra Sadowska, nazywana fanką Popka (polskiego rapera i zawodnika MMA, który jako pierwszy zasłynął z tego, że zafarbował sobie białka oczu), poddała się procedurze tatuowania białek kilka lat temu. „Modelka” twierdzi, że tatuażystę wybierała dokładnie i że podczas tatuowania w pełni mu ufała. Nawet wtedy, gdy w trakcie procedury tusz zalał jej źrenicę i przestała widzieć.

Szybko okazało się, że utrata wzroku nie jest czasowa, tylko trwała. 25-latka przestała widzieć całkowicie na prawe oko i częściowo na lewe oko. Wzroku nie udało się jej przywrócić pomimo kilku operacji. – Chwilowo oko nie wymaga usunięcia, ale trzeba je leczyć i dbać o to, żeby nie doszło do pogorszenia. Poza tym procedura uszkodziła rogówkę i drastycznie upośledziła wydzielanie łez. Pani Aleksandra straciła też czucie w prawym oku, można je dotykać, a pacjentka i tak nic nie poczuje. Jednym słowem, wydarzyło się wszystko to, co najgorsze - powiedział w jednym z wywiadów na łamach Wp.pl prof. Jerzy Szaflik z Centrum Mikrochirurgii Oka "Laser".

Aleksandra Sadowska pogodziła się już odrobinę ze swoim kalectwem i postanowiła nadal kontynuować karierę w „modellingu”. - Obecnie lekarze nie dają mi zbyt dużo nadziei na poprawę. Uszkodzenia są zbyt głębokie i rozległe. Obawiam się, że kompletnie stracę wzrok. Ale nie zamknę się w piwnicy i nie popadnę w depresję. Jestem smutna, ale żyję dalej – wyznała Polka, zacytowana przez „Daily Mirror”.