Wszystkie koty w UK będą musiały posiadać podskórne mikroczipy? Zobacz nowe plany rządu

Fot. Getty

Czy koty w UK zostaną już wkrótce objęte tymi samymi regulacjami, co psy? Według nowych planów rządu także wszystkie koty na Wyspach będą musiały posiadać podskórne mikroczipy.

Obowiązek wszczepiania mikroczipów wszystkim bez wyjątku psom w UK został wprowadzony w 2016 r., co znacznie zredukowało liczbę zaginionych zwierząt. Teraz rząd chce dokładnie takimi samymi regulacjami objąć koty, których, jak się szacuje, jest na Wyspach nawet 2,6 mln. Najnowsze dane pokazują, że ok. 26 proc. kotów w UK nie posiada podskórnych mikroczipów, natomiast z informacji przekazanych przez organizację Cats Protection wynika, że czipów nie posiadało aż 8 na 10 bezpańskich kotów oddanych do adopcji w Anglii w 2018 r. Rząd Borisa Johnsona planuje wprowadzić obligatoryjne czipowanie kotów już w 2021 r.

Brytyjczycy popierają czipowanie kotów

Jeśli rząd zdecyduje się wprowadzić obowiązkowe czipowanie kotów, to z pewnością uzyska w tym względzie wsparcie większości społeczeństwa. Co bowiem ciekawe, przy okazji zaproszenia Brytyjczyków do składania uwag ws. obligatoryjnego czipowania kotów, Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich (Department for Environment, Food and Rural Affairs, Defra) uzyskał informację, że 99 proc. mieszkańców UK popiera ten pomysł. Zwłaszcza, że czip pozwala po prostu szybciej (jeśli w ogóle) odnaleźć zwierzę w razie jego zaginięcia. - Posiadanie mikroczipa daje zagubionemu kotu największą szansę na szybkie połączenie się z właścicielem. Regularnie słyszymy wzruszające historie o ogromnej radości i uldze, gdy zaginiony kot wraca do domu dzięki danym zapisanym w jego mikroczipie – zaznaczył James Yeates, prezes organizacji Cats Protection.