WSZYSTKIE kłamstwa dotyczące Brexitu 31 października - sprawdź ILE RAZY Boris Johnson nas okłamał

Mówił to również wtedy, gdy już powinien wiedzieć, że to po prostu niemożliwe i całkowicie niewykonalne.

Od samego początku walki o fotel premiera i przywództwo w Partii Konserwatywnej Boris Johnson zapewniał, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską 31 października, bez względu na wszystko, z umową lub bez niej.

Kreując się na sprawnego polityka, który skutecznie doprowadzi do Brexitu Boris Johnson nie wahał się kłamać w żywe oczy. Brytyjskie premier pomimo kolejnych porażek we własnym parlamencie, pomimo licznych wizerunkowych i politycznych wpadek, zapewniał że z dniem 31 października Wielka Brytania opuści struktury unijne. Ostatecznie Brexit nie doszedł do skutku, a sam BoJo został zmuszony do wystosowania prośby o wydłużenie terminu wił się jak mógł, byle tylko nie przyznać się do błędu...

Jak historia zapamięta okres rządy Borisa Johnsona? Jako porażkę, czy może jako sukces? Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby o tym przesądzać, ale już teraz możemy wytknąć wszystkie kłamstwa premiera dotyczące tego, że Brexit uda się przeprowadzić do 31 października.

"Do or die"

Premier Johnson po raz pierwszy zobowiązał się do przeprowadzenia Brexitu nie później niż 31 października podczas wywiadu na falach TalkRadio 25 czerwca, podczas walki o przywództwo w Partii Konserwatywnej. Powiedział wówczas, że zrobi to, albo... umrze!

"No ifs, no buts"

W miesiąc później, w swoim pierwszym przemówieniu jako premier przed Downing Street, 10 Johnson zapewniał, że uda się dotrzymać terminu. - Spełnimy obietnice parlamentu i wyjdziemy z UE 31 października, bez żadnych jeśli i bez żadnych ale.

"No circumstances"

2 września premier Johnson zapewnił, że bez względu na jakiekolwiek okoliczności nie zdecyduje się na poproszenie Brukseli o przedłużenie terminu wyjścia z Unii. - Bez względu na jakiekolwiek okoliczności nie poproszę Brukseli o opóźnienie. Wychodzimy 31 października, bez żadnych „ale ” - mówił stanowczo.

"No pointless delay"

Zaledwie w dzień później w przemówieniu w Izbie Gmin zapewniał, że jest pewny, że uda mu się dogadać nową umowę z Unią i nie będzie konieczne żadne "bezcelowe opóźnianie".

"Dead in a ditch"

5 września Boris Johnson złożył jedną z najbardziej pamiętnych obietnic - w spotkaniu z wyborcami w Yorkshire stwierdził, że "wolałby raczej umrzeć w rowie", niż opóźnić wyjście Wielkiej Brytanii.

"Something I will never do"

Odwołując się do posłów, którzy uchwalili ustawę, która obligowała premiera do przedłużenie Brexitu, Boris Johnson 6 września powiedział, że jest to coś, czego nigdy nie zrobi.

"Whatever happens"

Na Convention Of The North w Rotherham 13 września osoba z publiczności zwróciła uwagę, żeby w związku z Brexitem "uporządkować ten bałagan". Wówczas BoJo powiedział, że w Halloween UK opuszcza UE cokolwiek by się nie wydarzyło.

"Vital people understand"

16 września w BBC premier Johnson powiedział, że rozsądni ludzie zrozumieją, że Brexit dokona się 31 października i nie będzie potrzebna żadna zwłoka.

"The law does not compel me"

19 października doszło do buntu posłów Partii Konserwatywnej w obliczu nowej umowy. "Nie będę negocjował opóźnienia z UE i prawo nie zmusza mnie do tego" - powiedział premier. Później tego wieczoru pan Johnson zastosował się do tak zwanej ustawy Benna i wysłał do Donalda Tuska prośbe z wnioskiem o trzymiesięczne opóźnienie Brexitu

Opracowane na podstawie Metro.co.uk