„Wszyscy mamy teraz do odegrania bardzo ważną rolę” - Królowa Elżbieta II wydała oświadczenie i dodała otuchy mieszkańcom UK

Królowa Elżbieta II wydała oświadczenie, w którym dodała otuchy mieszkańcom Zjednoczonego Królestwa na czas epidemii koronawirusa. Monarchini podziękowała wszystkim, którzy aktywnie walczą z patogenem, a pozostałym przypomniała, że „wszyscy mają teraz do odegrania bardzo ważną rolę”.

Królowa Elżbieta II wyjechała już wraz z księciem Filipem z Londynu i udała się do Zamku Windsor, gdzie pozostanie przynajmniej do Świąt Wielkanocnych. Mimo jednak opuszczenia Pałacu Buckingham monarchini postanowiła dodać mieszkańcom UK otuchy w tak trudnym czasie i wystosowała do nich pełne troski oświadczenie.

Oto treść oświadczenia opublikowanego przez dwór królewski:

"W momencie, gdy ja i Philip przybywamy dziś do Windsoru, wiele osób i rodzin w Wielkiej Brytanii, a także na całym świecie, wkracza w okres niespokojny i naznaczony niepewnością.

Wszystkim nam poradzono, abyśmy zmienili naszą normalną rutynę i sposób życia dla wyższego dobra społeczności, w których żyjemy, a w szczególności w celu ochrony osób najbardziej w ich obrębie narażonych.

W takich chwilach jak ta przypominam sobie, że historia naszego narodu została ukształtowana przez wspólnoty i ludzi jednoczących się, aby pracować jak jeden organizm, koncentrując połączone wysiłki na wspólnym celu. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za fachową wiedzę i zaangażowanie naszych naukowców, lekarzy oraz służb ratowniczych i publicznych. Ale też teraz, bardziej niż kiedykolwiek w naszej nieodległej przeszłości, mamy wszyscy niezwykle ważną rolę do odegrania jako jednostki – tak dzisiaj, jak i w nadchodzących tygodniach i miesiącach.

Wielu z nas będzie musiało znaleźć nowe sposoby utrzymywania ze sobą kontaktu i upewniania się, że ich bliscy są bezpieczni. Jestem pewien, że sprostamy temu wyzwaniu. Możecie być pewni, że ja i moja rodzina jesteśmy gotowi do odegrania naszej roli”.





