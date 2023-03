Wstrzymane loty i problemy w podróżowaniu przez śnieg. Met Office wydało bursztynowy alert

Met Office wydało bursztynowy alert w związku z obfitymi opadami śniegu i poinformowało, że wtorkowa noc była jak dotąd najzimniejsza w tym roku. Ze względu na trudne warunki pogodowe odwołano kilkadziesiąt lotów na brytyjskich lotniskach.

Synoptycy w Wielkiej Brytanii ostrzegają przed obfitymi opadami śniegu i zakłóceniami w podróży, gdyż fala arktycznego powietrza przynosi wyjątkowo zimowe warunki pogodowe do środkowej i północnej Anglii.

Bursztynowe ostrzeżenie dotyczące obszaru między Stoke-on-Trent i Durham ma wejść w życie o godzinie 15:00 w czwartek. Wskazuje ono na prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień w podróży, przerw w dostawie prądu, a także odcięcia niektórych społeczności wiejskich ze względu na zasypanie dróg dojazdowych.

Synoptycy ostrzegają, że w niektórych częściach Anglii w tym tygodniu mogą wystąpić zamiecie śnieżne. W niektórych obszarach może spaść do 40 cm śniegu, a silne wiatry i niskie temperatury mogą dodatkowo przyczynić się do chaosu w podróżowaniu, który nęka Wielką Brytanię w niesprzyjających warunkach pogodowych.

Główny meteorolog Met Office, Matthew Lehnert, powiedział:

- Granica między łagodniejszym i zimniejszym powietrzem będzie powoli przesuwać się na północ do środy i w nocy, przesuwając wraz z nią szanse na śnieg dalej na północ. Śnieg spadł w obfitych ilościach w centralnej części Wielkiej Brytanii. To będzie kolejna bardzo zimna noc, szczególnie pod bezchmurnym niebem w Szkocji, gdzie temperatura może ponownie spaść do -15 stopni Celsjusza. Bursztynowe ostrzeżenie przed śniegiem zostało wydane dla wyżyn biegnących na północ w centrum północnej Anglii, ponieważ opady śniegu ponownie rozwiną się w czwartek i utrzymają się do piątku. Mogliśmy zobaczyć do 40 cm śniegu, któremu towarzyszyły silne wiatry powodujące zamieć.

Bursztynowy alert dotyczący opadów śniegu obowiązuje od godziny 15:00 w czwartek do północy w piątek.

Here's why we're so concerned about tomorrow and Friday... a weather system moves in and stalls in the cold air, meaning #snow could fall for many hours. https://t.co/ensPZ81PiSpic.twitter.com/fo9OCbF2Uz