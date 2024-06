Holandia Wstępne wyniki wyborów do PE w Holandii

Holendrzy, jako pierwsi w Europie wybierają swoich posłów do Parlamentu Europejskiego. W dniu wczorajszym 6 czerwca 2024 roku już po raz dziesiąty w historii Holandii odbyła się kontynentalna elekcja, a dziś spłynęły pierwsze wyniki exit poll.

W porównaniu z ostatnimi wyborami Holandia będzie miała pięciu dodatkowych posłów w euro-parlamencie. Trzech zostało przydzielonych już w 2020, w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE, a dwóch kolejnych w 2023, po ocenie składu PE na podstawie najnowszych danych demograficznych. W sumie Holendrzy wybiorą 31 euro-deputowanych do Brukseli.

Wyniki wyborów do euro-parlamentu exit poll

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Ipsos I&O na zlecenie publicznego nadawcy NOS koalicyjny komitet Zielonej Lewicy (GroenLinks) i Partii Pracy (PvdA) uzyskał największe poparcie i będzie dysponował ośmioma miejsca w Parlamencie Europejskim. Tylko jednego posła mniej w zbliżającej się kadencji będzie mieć prawicowa i antyimigrancka Partia Wolności (PVV) Geerta Wildersa. Partia, będąca częścią koalicji, która sięgnęła po władze w kraju, przewodziła w sondażach.

Podkreślmy jednak, że margines błędu w badaniu exit poll wynosi jeden mandat i do czasu ogłoszenia oficjalnych wyborów sytuacja może się zmienić. Może okazać się, że elekcja została jednak wygrana przez PVV. Ogólna frekwencja w wyborach do euro-parlamentu w Holandii sięgnęła prawie 47%. To bardzo wysoki wynik, o pięć punktów procentowych wyższy niż w 2019 i w ogóle najwyższy od 35 lat.

Oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Holandii zostaną opublikowane w niedzielny wieczór.

Wygrała i lewica, i prawica

Z wyników exit poll zadowoleni są liderzy zarówno PVV, jak i GroenLinks-PvdA. – Najwyższa frekwencja od upadku muru. Świetny wynik. Europa żyje – krzyczał Fransa Timmermans, lider lewicowej koalicji, do członków swojej partii zgromadzonych w TivoliVredenburg w Utrechcie, jak cytujemy za portalem „NL Times”. Geert Wilders był „niezwykle szczęśliwy”, że jego partia będzie dysponowała tylko o jednym euro-deputowanym mniej, niż GroenLinks-PvdA.

Warto zwrócić uwagę, iż duża część wyborców, którzy głosowali na jedną z czterech partii mających utworzyć prawicowy rząd w Holandii, nie pofatygowała się wczoraj do urn i została w domu. Aż 59% osób, które poparły NSC Pietera Omtzigta w listopadzie, nie wzięło udział w euro-wyborach, podobnie jak 56% tych, którzy głosowali na PVV.

W porównaniu z wynikami wyborów powszechnych w 2023 roku widać wyraźnie, że poparcie dla prawicowych partii tworzących koalicję rządową spadło z 56,3% do 38,5%. Z kolei notowania lewicowego sojuszu GroenLinks-PvdA wzrosło z prawie 16% do prawie 22%. Kiepsko to wróży nowemu gabinetowi Dicka Schoofa…

Wybory do europarlamentu 2024 w Holandii

Oto jak prezentują się wyniki badania exit poll:

GroenLinks-PvdA – 8 posłów

PVV – 7 posłów

VVD – 4 posłów

CDA – 3 posłów

D66 – 3 posłów

BBB – 2 posłów

Volt – 1 poseł

NSC – 1 poseł

SGP – 1 poseł

PvdD – 1 poseł

Dodajmy także, że wszystko wskazuje na to, że skrajnie prawicowa i pro-putinowskia partia Forum voor Democratie, która dysponowała do tej pory pięcioma mandatami, w nowym parlamencie nie będzie miała żadnego przedstawiciela. Podobny los czeka ChristenUnie oraz 50PLUS.

Wybory do Parlamentu Europejskiego to drugie, po wyborach w Indiach, największe głosowanie w skali świata. Już dziś w euro-wyborach głosować będą Irlandczycy i mieszkańcy Malty, Łotwy i Słowacji. Polacy do urn pójdą w niedzielę, 9 czerwca.