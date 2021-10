Wskaźniki dotyczące zachorowalności na Covid-19 w UK są jednymi z najwyższych na świecie!

Fot. Getty

W Wielkiej Brytanii rośnie liczba nowych infekcji Covid-19 na 100 000 mieszkańców. Pod względem wskaźników zachorowalności UK wyprzedza całą Europę Zachodnią i znajduje się także w ścisłej światowej czołówce.

Najnowsze badania pokazują, że obecny wskaźnik zakażeń Covid-19 w Wielkiej Brytanii jest zdecydowanie najwyższy w Europie Zachodniej i znajduje się niestety w ścisłej czołówce krajów na całym świecie. Jak podają naukowcy z szanowanego Johns Hopkins University w Stanach Zjednoczonych, średnia dzienna liczba zgłaszanych przypadków zachorowań na Covid-19 w UK wyniosła w tym tygodniu 52 na 100 000 mieszkańców. To plasuje Wielką Brytanię na 12. miejscu na świecie w zakresie wskaźników infekcji koronawirusowych. Znacznie niżej na tej liście plasują się Stany Zjednoczone, Kanada i wszystkie kraje Europy Zachodniej, a także inne, jeszcze do niedawna „hotspoty” - Indie czy Brazylia. A przypomnijmy, że w tygodniu do 22 września pozytywny wynik na koronawirusa w samej tylko Anglii otrzymało 191 771 osób, czyli o 18 proc. więcej, niż w tygodniu poprzednim.

Rząd wróci do pomysłu wprowadzenia paszportów covidowych?

W niektórych krajach, takich jak na przykład Włochy, liczba zakażeń wyraźnie spadła po wprowadzeniu paszportów covidowych. Nie jest zatem wykluczone, że i rząd UK wróci z czasem do tego pomysłu. - To był rozważny wybór, który opłacił się Włochom, a teraz mamy mniej przypadków niż Wielka Brytania, która może tego ponieść konsekwencje tej zimy. Paszport covidowy został wprowadzony, aby zachęcić do szczepień, ale także pomóc powstrzymać rozprzestrzenianie się zakażeń – zaznaczył Fabrizio Pregliasco, wirusolog na Uniwersytecie w Mediolanie.

Pod względem liczby zakażeń (stan na czwartek 30 września) Wielką Brytanie wyprzedzają następujące państwa: Serbia (99/100 000), Grenada (87/100 000), Antigua i Barbuda (83/100 000), Bermudy (77/100 000), Czarnogóra (72/100 000), Mongolia (63/100 000), Kuba (59/100 000), Saint Vincent i Grenadyny (59/100 000), Surinam (55/100 000), Litwa (54/100 000) i Barbados (54/100 000).