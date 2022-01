Wściekli na premiera Brytyjczycy dzielą się w mediach swoimi urodzinowymi „przyjęciami” z czasów kolejnych lockdownów

Fot. Getty

Trudno się dziwić, że cierpliwość Brytyjczyków do premiera powoli się kończy, gdy na jaw wychodzą kolejne „historie”, jak to Boris Johnson i jego współpracownicy i bliscy nie stosowali się w czasie lockdownów do restrykcji nakładanych na resztę społeczeństwa. Mieszkańcy UK, wściekli na premiera za świętowanie urodzin w czerwcu 2020 r., publikują właśnie w internecie zdjęcia z ich samotnych „przyjęć” z czasów ścisłych covidowych restrykcji.

W dniu wczorajszym pisaliśmy o rewelacjach ujawnionych przez stację ITV News, zgodnie z którymi 19 czerwca, po godzinie 14, w Cabinet Room odbyło się spotkanie z okazji urodzin Borisa Johnsona. Było to mikro przyjęcie – niespodzianka, którą dla swojego męża zorganizowała Carrie Symonds. A przypomnijmy, że w czerwcu 2020 roku w UK obowiązywał ścisły lockdown i zakaz spotkań w pomieszczeniach zamkniętych powyżej dwóch osób pochodzących z więcej niż jednego gospodarstwa domowego. I chociaż minister środowiska George Eustice zaprzeczył, że na urodzinach premiera pojawiło się 19 czerwca 30 osób i choć poinformował, że było ich może z 10, to Brytyjczycy i tak mają powoli dość wypływających co tydzień skandali z udziałem premiera i nietrzymania przez niego i jego „świtę” zasad lockdownu.

Zwykli śmiertelnicy musieli przestrzegać ścisłych reguł lockdownu w UK

Coraz więcej Brytyjczyków okazuje w sieci swoją złość po kolejnych rewelacjach dotyczących nieprzestrzegania przez premiera i rząd ograniczeń nakładanych na kraj w trakcie kolejnych lockdownów. Po informacji o tym, że w czasie pierwszej fali premier świętował nawet w znaczącym gronie swoje urodziny, internet zalewają zdjęcia i wpisy wściekłych ludzi, którzy te ważne dla nich momenty (albo momenty jakże istotne dla ich dzieci) musieli spędzać w samotności albo co najwyżej w ścisłym gronie rodzinnym.

PM wrote a letter to a 7-year-old telling her she was right not to have a birthday party, a child knew the rules but not the Party Minister #JohnsonMustResign#PartyGate#JohnsonPartiedWhilePeopleDied#DowningStreetParties#HasHeGoneYet#BorisJohnsonOutpic.twitter.com/Iq1VH5dGa9 — The Judge (@Judge_USA) January 24, 2022

#CarrieAntoinette

Boris Johnson "I walked into my apartment & there was a cake presented to me. Despite the candles & the neatly displayed Smarties, I genuinely thought it was a work cake."#BorisJohnsonResign#BorisJohnsonOutpic.twitter.com/QmUr8SzC8m — Vox Populi (@VoxPopu07251706) January 24, 2022