Wrześniowe upały w tym tygodniu. Temperatura może wzrosnąć nawet do 29 stopni Celsjusza

Zanim przyjdzie jesienne ochłodzenie, mieszkańcy Wysp będą mogli jeszcze nacieszyć się słońcem. Synoptycy zapowiadają mini upały w tym tygodniu, które będą miłą odmianą po deszczowym sierpniu.

Sierpień niemal w całym kraju był ponury pod względem pogodowym, za wyjątkiem Szkocji i Irlandii Północnej, gdzie było mniej opadów. Wrzesień wynagrodzi nam jednak długie ochłodzenie w ciągu ostatnich tygodni i będziemy mogli skorzystać nie tylko z większej ilości słońca, ale także nacieszyć się ciepłem.

Wrześniowe upały

Jak podało Met Office – mieszkańcy Wysp powinni w tym tygodniu przygotować się na mini upały, gdy temperatury wzrosną do 29 stopni Celsjusza. W poniedziałek było już ciepło, jednak we wtorek i środę możemy spodziewać się wysokich temperatur.

Pod koniec tego tygodnia ochłodzi się do 20 stopni.

- Mimo pochmurnego poniedziałku, warunki pogodowe będą stabilne i wypogodzi się, a temperatury wzrosną w większości rejonów Anglii i wschodniej Walii, co będzie związane z nadejściem ciepłych mas powietrza znad kontynentu. To powietrze zacznie przesuwać się nad kraj we wtorek i środę, doprowadzając do wzrostu temperatur do 29 stopni Celsjusza – powiedziała Annie Shuttleworth z Met Office.

- Będzie bardzo ciepło na tę porę roku, co może być nawet niekomfortowe pod względem spania w nocy dla niektórych osób, gdyż temperatury pozostaną w okolicach 18 stopni do późnego wieczora – dodała Shuttleworth.

Wtorek i środa najcieplejsze

Jak twierdzą synoptycy – najcieplejszym dniem w tym tygodniu ma być wtorek.

- We wtorek najprawdopodobniej doświadczymy największego upału, a temperatury wzrosną do 28 stopni na południowym-wschodzie, 27 stopni w Nottingham, 23 stopni w południowej Walii i 24 stopni w Aberdeen. Te warunki utrzymają się do środy, kiedy to będzie 28 stopni w Bristolu, 27 stopni w Londynie, Manchesterze i Birmingham, z kolei w Szkocji i Glasgow około 25-26 stopni Celsjusza.

