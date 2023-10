Styl życia Wrzesień 2023 roku był jednym z najcieplejszych w historii Wielkiej Brytanii

Wstępne dane pokazują, że wrzesień tego roku był jednym z najcieplejszych w historii Wielkiej Brytanii. Od czasu rozpoczęcia pomiarów, najwyższe temperatury we wrześniu notowane były w tym stuleciu aż pięciokrotnie.

Nadzwyczaj ciepły wrzesień 2023 roku

Meteorolodzy nie mają wątpliwości, że to właśnie zmiany klimatu stoją za tak wysokimi temperaturami notowanymi jesienią w Wielkiej Brytanii. Tegoroczny wrzesień należał do najcieplejszych w historii pomiarów. Okazuje się, że średnią temperaturą na poziomie 15,2 st. C, wrzesień 2023 roku wyrównał rekord odnotowany we wrześniu 2006 roku. Tegoroczne temperatury z końca lata i przełomu jesieni były także wyższe od tych notowanych w UK w innych, bardzo ciepłych latach tego stulecia, czyli w 2014 r. (13,9 st. C), 2016 r. (14,6 st. C) i w 2021 r. (14,7 st. C).

Patrząc na poszczególne kraje Zjednoczonego Królestwa, najcieplej we wrześniu było w Anglii. Tam średnia temperatura wyniosła 16,7 st. C. Niewiele chłodniej było w Walii, gdzie słupek rtęci pokazywał średnio 15,6 st. C. W Irlandii Północnej średnie temperatury we wrześniu oscylowały wokół 14,2 st. C, natomiast w Szkocji – wokół 12,8 st. C.

Na tak wysokie średnie temperatury wpływ miała przede wszystkim fala upałów z początku miesiąca. W efekcie pojawienia się nad Wyspami układu wysokiego ciśnienia, w niektórych regionach UK temperatura powietrza nie spadła poniżej 30 st. C przez siedem dni z rzędu. Poza tym 9 września padł rekord w zakresie temperatury tego lata. W Kew Gardens w Londynie słupki rtęci pokazały wówczas 33,2 st. C.

Zmiany klimatu widoczne gołym okiem

Meteorolodzy mówią wprost, że za tak wysokimi temperaturami we wrześniu na Wyspach stoją globalne zmiany klimatu. Starsza specjalistka Met Office Jennifer Pirret nie ma wątpliwości, że średnia temperatura we wrześniu wynosząca 15,2 st. C byłaby „praktycznie niemożliwa, gdyby nie było emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez człowieka”. – Zmiany klimatu wpływają na średnie temperatury. Temperatury z września tego roku są nadal mało prawdopodobne i wymagały wystąpienia odpowiednich warunków na wielką skalę oraz wzorców pogodowych. Ale zmiana klimatu to umożliwiła. W miarę dalszego wzrostu temperatur na świecie w wyniku emisji gazów cieplarnianych przez człowieka, spodziewamy się, że szanse te będą w nadchodzących dziesięcioleciach rosły – tłumaczy ekspertka.

