Wrzesień 2022: Te cztery nowe przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów właśnie weszły w życie w Wielkiej Brytanii

Co się zmieni i na co trzeba uważać?

Wrzesień 2022 na Wyspach wiąże się nie tylko z ostateczną zmianą pogody z letniej na jesienną, ale też z wprowadzeniem nowych przepisów drogowych. Co się zmieniło w tym miesiącu i na co kierowcy muszą szczególnie uważać?

Kierowcy w Wielkiej Brytanii muszą być świadomi faktu, że we wrześniu w życie weszły cztery nowe przepisy w ruchu drogowym. Jednym z nich jest nadzwyczaj rygorystyczny, całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych w trakcie jazdy. - Bardzo ważne jest, aby wszyscy kierowcy zwrócili uwagę na zmiany w przepisach drogowych,które weszły w życie tego lata. Nikt nie chce otrzymać grzywny lub surowej kary za prowadzenie pojazdu tylko dlatego, że nie jest na bieżąco z nowymi przepisami. Zarówno rząd, jak i samorządy lokalne wprowadziły kolejne rozporządzenia mające na celu poprawę jakości powietrza w centrach miast, a także ogólnie [zwiększające] bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wszystkich użytkowników (…) Bądźcie na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami przepisów kodeksu drogowego tego lata, aby uniknąć mandatów i innych sankcji oraz by zagwarantować bezpieczeństwo innym kierowcom, rowerzystom i pieszym – mówi rzecznik prasowy firmy leasingowej LeaseCar.uk sae.

Zmiany przepisów drogowych we wrześniu 2022

Poniżej prezentujemy Wam cztery najważniejsze zmiany w przepisach drogowych, które weszły w życie w UK we wrześniu:

Całkowity zakaz używania telefonu komórkowego w trakcie jazdy

Od września tego roku kierowcy w Wielkiej Brytanii nie mogą korzystać z telefonów komórkowych na żadnym etapie podróży i z żadnego powodu. Wcześniej kierowcy mieli prawo używać telefonów do celów, które nie były „komunikacją interaktywną”, a zatem na przykład do szukania muzyki lub robienia zdjęć. Jednak teraz prawo zostało zaostrzone, co oznacza całkowity zakaz korzystania z telefonu w trakcie jazdy. Każdy kierowca, który zostanie przyłapany na używaniu telefonu, i to niezależnie od przedstawionego powodu, otrzyma grzywnę w wysokości £200 i sześć punktów karnych. Dodatkowo kierowcy, którzy zdali egzamin w ciągu ostatnich dwóch lat, mogą całkowicie stracić prawo jazdy, jeśli zostaną przyłapani na korzystaniu z telefonu komórkowego.

Strefy niskiej emisji (Low Emission Zones)

Strefy Niskiej Emisji (Low Emission Zones, LEZ) pojawiają się w coraz większej liczbie miast w Wielkiej Brytanii i mają na celu zarządzanie zanieczyszczeniami. Jeśli pojazd spełnia wymogi w zakresie minimalnych standardów emisji, to może wjechać do strefy, ale tylko po uiszczeniu stosownej opłaty. Strefy LEZ występują już nie tylko w Londynie, ale też w Brighton czy Birmingham. Do wprowadzenia takiego rozwiązania przymierzają się też władze Dundee, Aberdeen i Edynburga.

Ogranicznik prędkości – speed limiter

Od tego lata wszystkie nowe samochody w UK muszą być wyposażone w tzw. ogranicznik prędkości (speed limiter). Tego typu urządzenie ma ograniczać moc silnika, a tym samym ograniczać prędkość samochodu. Nadal jednak podstawowym obowiązkiem kierowcy będzie przestrzeganie ograniczeń prędkości ustalonych dla konkretnych dróg.

Transport towarów do Europy

Od teraz kierowcy będą potrzebować licencji na przewożenie towarów lub osób, jeśli odbywa się to na zasadzie wynajmu lub jest za wynagrodzeniem. Nowe przepisy dotyczyć będą m.in. grupowych podróży minibusem z podziałem kosztów - do krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

