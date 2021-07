Wracasz do Anglii samochodem przez Francję? UWAŻAJ! Nadal będziesz musiał się poddać obowiązkowej kwarantannie

Fot. Getty

W dniu wczorajszym rząd brytyjski zaostrzył zasady dotyczące wjazdu do Anglii i Walii osób podróżujących z Francji. Choć od poniedziałku 19 lipca w pełni zaszczepieni, brytyjscy rezydenci podróżujący z krajów z tzw. Amber list nie będą musieli poddawać się 10-dniowej, domowej kwarantannie, to zwolnienie to nie obejmie osób, które do kraju wjadą bezpośrednio z Francji.

W zeszłym tygodniu mieszkańcy Anglii i Walii mogli odetchnąć z ulgą i zacząć planować wakacje – w końcu rząd zgodził się znieść od 19 lipca obowiązek 10-dniowej kwarantanny dla w pełni zaszczepionych rezydentów podróżujących z krajów z tzw. Amber list (o średnim poziomie zagrożenia). - Mogę więc dziś potwierdzić, że od 19 lipca rezydenci Wielkiej Brytanii, którzy zostaną w pełni zaszczepieni w ramach programu szczepień w Wielkiej Brytanii, nie będą już musieli izolować się po powrocie do Anglii - poinformował zaledwie tydzień temu minister transportu Grant Shapps. Ale, jak się okazuje, zeszłotygodniową zapowiedź ministra można już częściowo włożyć między bajki. Rząd bowiem właśnie zmienił zdanie i... utrzymał obowiązek poddania się domowej kwarantannie dla osób podróżujących do Anglii lub Walii z Francji. Obowiązek ten będzie dotyczył także osób, które przez Francję będą jedynie przejeżdżać, by dostać się na Wyspy.

Kwarantanna dla podróżnych z Francji – dlaczego rząd zmienił zdanie?

Skąd zatem ta nagła zmiana w stosunku do brytyjskich rezydentów podróżujących z Francji? Odpowiedź jest prosta – rząd wystraszył się rosnącego w siłę we Francji wariantu Beta (mutacji południowoafrykańskiej). Istnieje obawa, że szczepienia mogą nie w pełni chronić przed zarażeniem się koronawirusem Beta, w związku z czym rząd, chcąc dmuchać na zimne, nie chce dopuścić do niekontrolowanego rozprzestrzenienia się tego wariantu na Wyspach. - Zawsze jasno wskazywaliśmy, że nie zawahamy się podjąć szybkich działań na naszych granicach, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się Covid-19 i chronić to, co osiągnęliśmy dzięki naszemu udanemu programowi szczepień. Po zniesieniu w poniedziałek ograniczeń w całym kraju zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby upewnić się, że podróże międzynarodowe są w najwyższym stopniu bezpieczne i by chronić nasze granice przed zagrożeniem ze strony innych mutacji wirusa – zaznaczył minister zdrowia Sajid Javid.