"Wracaj do swojego kraju!" - kobieta z Polski padła ofiarą rasistowskiej napaści na parkingu w Carlisle

Polka ofiarą ataku na tle rasowym. 56-letni mężczyzna zirytowany otrzymaniem mandatu parkingowego kazał „wracać do swojego kraju” pracownicy parkingu pochodzącej z Polski. Brytyjski sąd nie miał wątpliwości co do jego winy.

Do tych zdarzeń doszło 15 kwietnia 2022 roku w angielskim mieście Carlisle (hrabstwo Kumbria), a dokładnie w Stanwix, jak czytamy na łamach lokalnego portalu informacyjnego „News&Star The Cumberland News”. Jak wyglądało całe to zajście? Miało ono miejsce na jednym z lokalnych parkingów, Stanwix Car Park zlokalizowanym przy Church St. Jak ustalono przed sądem, 56-letni Douglas Borland nie umieścił za szybą swojego Mercedesa biletu parkingowego. W związku z tym otrzymał on mandat od strażniczki parkingowej pochodzącej z Polski, co stało się zarzewiem tego zajścia.







Do czego doszło na parkingu w Carlisle?

Wyraźnie zirytowany mężczyzna wyciągnął mandat zza przedniej szyby i ruszył w kierunku kobiety pracującej, jako civil enforcement officer. „Z impetem położył bilet na ramieniu [ofiary], a następnie zaczął ją agresywnie wypytywać i kłócić się o wystawienie mandatu” - jak relacjonował prokurator w miejskim sądzie Rickergate. Borland utrzymywał, że jednak ma bilet i nie powinien otrzymać mandatu.

Właśnie wtedy miała paść rasistowska (z punktu widzenia systemu prawnego obowiązującego w Wielkiej Brytanii) uwaga dotycząca pochodzenia naszej rodaczki. Gdy sprawca zorientował się, że kobieta przyjechała do UK z Polski, powiedział: „Tak myślałem; więc musisz udać się do okulisty [dokładnie do Specsavers, brytyjskiej sieci sklepów optycznych — przyp. red.] i wrócić do swojego kraju”.

Polka przyznała, że ten atak miał duży wpływ na jej stan psychiczny

Jego słowa miały mieć duży wpływ na kobietę. W oświadczeniu zaznaczyła, iż poczuła się bardzo zestresowana. Zaczęły trząść się jej ręce. Poprosiła koleżanką, aby wraz z nią opuściła parking. „Musiałam czuć się bezpiecznie” - komentowała później, jak czytamy na łamach brytyjskich mediów. Napaść, która miała miejsce na Stanwix Car Park sprawiła, iż kobieta nie czuje się tak bezpiecznie, jak przedtem, gdy wykonuje swoją pracę. Co więcej, Gdyby zobaczyła oskarżonego lub jego pojazd poza pracą, unikałaby zbliżania się do niego, aby upewnić się, że nie dojdzie do podobnego wydarzenia. Widać wyraźnie, że to tylko z pozoru błahe zdarzenie miało wpływ na naszą rodaczkę.

Kiedy policja przesłuchiwała Borlanda, nie udzielił on żadnych wyjaśnień w tej sprawie. Później sąd uznał, iż mężczyzna miał autentyczne wyrzuty sumienia i wyraził skruchę. Mężczyzna wcześniej „nie przejawiał żadnych ukrytych postaw dyskryminacyjnych". 56-latek przyznał, że komentarz o powrocie do Polski był niesmaczny „To raczej sytuacja niż wzorzec zachowania i nagromadzenie zdarzeń wywołało nietypową reakcję” - jak komentował kurator sądowy.

Sprawca miał autentyczne wyrzuty sumienia i wyraził skruchę

Warto również w tym miejscu dodać, iż mandat za parkowanie bez opłaty został anulowany. Kierujący wykupił bilet na parking tylko, że nie udało mu się go umieścić w odpowiednio widocznym miejscu. „Próbował wyjaśnić, że miał bilet i nie zrobił nic złego; ale miał trudności z porozumienie się z kobietą” - jak tłumaczył swojego klienta obrońca. Oskarżony przyznał także, że to, co zrobił, było „całkowicie niedopuszczalne”.

Sąd ukarał mężczyznę karą „conditional discharge” trwającą aż 12, a nie tylko 6 miesięcy, aby dobitnie pokazać, że podobne zachowania nacechowane w sposób rasistowski nie mogą mieć miejsca. W dodatku Douglas Borland będzie musiał pokryć koszty procesu w wysokości 85 funtów oraz zapłacić 122 funty w ramach opłaty victim surcharge. Poza tym będzie musiał wypłacić swojej ofierze odszkodowanie w wysokości 120 funtów, aby zrekompensować jej cierpienie spowodowane napaścią.

Jaki wyrok wydał miejski sąd w Rickergate?

Jak podaje „News&Star The Cumberland News” emerytura oskarżonego w wysokości 2000 funtów miesięcznie oznacza, że będzie on w stanie spłacić swój dług wobec sądu w ciągu 28 dni.

