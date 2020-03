Wpychanie się przed kolejkę, rzucanie mięsem – Zobacz karygodne zachowanie Polaków oczekujących na granicy na wjazd do kraju

Na jednym z przejść granicznych doszło do karygodnych scen

Polacy wracają do kraju i... szokują

Fot. Facebook

Ten filmik trudno jest oglądać nie zatykając sobie co chwilę uszu. Bo choć wielogodzinne oczekiwanie na granicy na wjazd do kraju niejednemu może mocno nadszarpnąć nerwy, to jednak nic nie usprawiedliwia aż tak karygodnego zachowania Polaków...

Na nagraniu z jednego z przejść granicznych, które właśnie podbija sieć, widzimy, jak jeden z Polaków próbuje wepchnąć się swoim samochodem dostawczym w środek kolejki. Jednak jego zachowanie zostaje nie tylko natychmiast zauważone, ale też spotyka się z gwałtowną reakcją kierowców czekających już od wielu godzin na wjazd do kraju. Prym wśród osób atakujących przebiegłego kierowcę wiedzie... młoda kobieta, niewielkiej postury, która określa się też mianem matki.

Gdyby chcieć zacytować kobietę, która „dzielnie” walczy ze „sprytnym” kierowcą, to trzeba by niestety wszystko wypikować. Polka nie szczędzi kierowcy przekleństw, a w sukurs jej szybko przychodzi kilku mężczyzn. „Waleczna” kobieta jest nawet przez jednego z kierowców stawiana za wzór. „Kocham Cię kobieto! Brawo! Wódki jej polać!” - krzyczy młody mężczyzna.