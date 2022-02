Wprowadzenie stref czystego powietrza w Greater Manchester opóźnione - kto i ile za nie zapłaci?

Fot: Wikimedia Commons

Wprowadzenie strefy czystego powietrza (clean air zone) w rejonie Greater Manchester zostało opóźnione. Pierwotnie program miał wystartować w maju 2022 roku, ale tego terminu nie uda się dotrzymać. Powodem opóźnienia jest pandemia koronawirusa.

W swoich założeniach dzięki wprowadzeniu stref czystego powietrza na samochody o wysokiej emisji zostałyby nałożone opłaty. Dodajmy, że nie dotyczyłyby one "zwykłych" pojazdów, a więc samochodów prywatnych, chodzi raczej o autobusy, ciężarówki czy taksówki. Burmistrz Manchesteru, Andy Burnham, poprosił o więcej czasu, aby umożliwić władzom lokalnym dokonanie rewizji pierwotnych planów. Polityk zaznaczył, że pandemia koronawirusa na Wyspach miała negatywny wpływ na łańcuchy dostaw i rynek samochodów używanych. Z tego powodu pojawiły się trudności w przejściu z bardziej "emisyjnych" samochodów na te, bardziej przyjazne środowisku. W oświadczeniu w tej sprawie rząd brytyjski zaznaczył, że "dokładnie rozważył" wniosek Burnhama i minister środowiska George Eustice "zgodził się na krótkie opóźnienie" wdrażania tych regulacji.

Władze Greater Manchester opóźniają wprowadzania ekologicznych rozwiązań

"Pojazdy po prostu nie są dostępne" - zaznaczał na konferencji prasowej burmistrz Burnham. "Ludzie po prostu nie mogą kupić samochodu, więc nawet jeśli chcą to zmienić i zrobić to, co właściwe, to nie mają takiej możliwości" - zwracał uwagę.

Według nowego harmonogramu wprowadzanie strefy czystego powietrza w Greater Manchester zostało podzielone na dwie fazy. Pierwsza z nich rozpocznie się 30 maja 2022, a druga - 1 czerwca 2023. Zdecydowano się na takie rozwiązanie, aby dać więcej czasu właścicielom pojazdów na przygotowanie się na zmiany. Z czym będą wiązały się te dwa etapy?

Kiedy strefa zostanie wprowadzona?

Faza 1 (30 maja 2022) - zostaną wprowadzone opłaty dzienne dla pojazdy ciężarowych (HGV) niespełniające wymogów, autobusów, autokarów bez czasowego zwolnienia, taksówek i taksówek z licencją Greater Manchester, prywatnych samochodom do wynajęcia bez czasowego zezwolenia oraz taksówek i prywatnych pojazdów do wynajęcia poza Greater Manchester.

Faza 2 (1 czerwca 2023 r) - zostaną wprowadzone opłaty dzienne dla pojazdów LGV, minibusów, autokarów z czasowym zwolnieniem oraz taksówek z licencją Greater Manchester oraz prywatnych pojazdów do wynajęcia, które do tej pory były objęte czasowym zwolnieniem.

Dziennie kierowcy ciężarówek, autobusów i autokarów zapłacą aż 60 funtów, kierowcy furgonetek, taksówek i minibusów - od 7,50 do 10 funtów ..