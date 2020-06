Wprowadzenie lockdown uratowało życie pół miliona osób w UK

Według brytyjskich naukowców wprowadzenie obostrzeń związanych z lockdownem zapobiegło prawie 500 tysiącom zgonów, a utrzymanie zalecanych środków ostrożności jest konieczne, aby zapobiec drugiej fali zachorowań.

Badania naukowców z Imperial College London wykazały, że dzięki ograniczeniom wprowadzonym przez rząd Borisa Johnsona wraz z lockdownem udało się ocalić życie aż 470 tysiącom osób. Jak wynika z opracowanych modeli rozwoju epidemii o dzięki decyzji brytyjskich władz "zamknięcie" państwa miało istotny wpływ na zmniejszenie poziomów transmisji Covid-19 i ograniczenie zasięgu koronawirusa. W sumie, na świecie dzięki tego typu ograniczeniem uratowano od początku pandemii do 3 miliony żyć.

W chwili obecnej ograniczenia wprowadzone 23 marca stopniowo zostają znoszone, ale naukowcy z Imperial College London ostrzegają, że groźba drugiej fali zachorowań jest wciąż realna. Jeśli ludzie na Wyspach zrezygnują z zalecanych środków ostrożności dotyczących między innymi noszenia maseczek w środkach komunikacji zbiorowej czy stosowania się do wytycznych dystansowania społecznego, może spodziewać się kolejnych zakażeń koronawirusem.

"Wciąż znajdujemy się w początkowej fazie epidemii" - komentował dla portalu "Metro" doktor Seth Flaxman z Imperial College London, autor opracowania. "Jesteśmy bardzo daleko od nabycia odporności stadnej. Ryzyko wystąpienia drugiej fali zachorowań, jeśli wszystkie wszystkie środki ostrożności zostaną porzucone, jest bardzo realne" - podsumowywał.

Według ostatnich danych udostępnionych przez brytyjski Department of Health liczba zgonów na Covid-19 w UK wzrosła do 40,465, a zarażonych - do ponad 284 tysięcy. Tym samym Wielka Brytania jest jedynym krajem na świecie, w który z powodu koronawirusa zginęło ponad 40 tysięcy osób.

Dane, które publikuje Office for National Statistics są jeszcze bardziej pesymistyczne. Z ich wyliczeń wynika, iż "prawdziwa" liczba śmierci z powodu Covid-10 przekroczyła już 50 tysięcy.