Wpadka brytyjskiej policji: Funkcjonariusze zagrozili, że będą wlepiać mandaty w wysokości £200 za rzucanie się śnieżkami!

Fot. Getty

Poważną wpadkę zaliczyli policjanci z formacji West Mercia Police, którzy postraszyli mieszkańców hrabstwa Shropshire mandatami w wysokości £200 za rzucanie się śnieżkami! Jednak po gwałtownej reakcji internautów funkcjonariusze zaczęli powoli wycofywać się ze swoich gróźb i poinformowali, że zostali źle zrozumiani.

„Otrzymaliśmy dwa doniesienia o bitwach na śnieżki w nocy między godz. 23 a 23:30. To oczywiście nie jest uzasadniony powód, aby wyjść z domu. Takie zachowanie może skutkować mandatem w wysokości £200 za złamanie zasad lockdownu” - tweet takiej oto treści pojawił się w piątek na stronie formacji West Mercia Police, pełniącej funkcję policji terytorialnej na obszarze hrabstw ceremonialnych Shropshire, Worcestershire i Herefordshire. I był to kolejny już w tym tygodniu tweet ostrzegający mieszkańców hrabstwa Shropshire przed ignorowaniem nowych restrykcji – we wcześniejszym policjanci poinformowali, że ukarali mandatami czterech mieszkańców Broseley za rażące naruszenia koronawirusowego lockdownu”.

Brytyjscy policjanci się ośmieszyli?

Tweet policji West Mercia Police wywołał jednak szybką i bardzo gwałtowną reakcję internautów, którzy stwierdzili, że karanie ludzi za bitwę na śnieżki to już zdecydowanie przekroczenie uprawnień i zdrowego rozsądku. „Więc mówicie mi, że mogę zostać ukarany grzywną za zabawę na śniegu - na dworze, z ludźmi z tego samego domu? To wykracza poza żart” - napisał jedna z internautek. A inna wtórowała jej tymi słowy: „Gdyby ktoś powiedział 12 miesięcy temu, że policja będzie nakładała grzywny na ludzi za zabawę na śniegu, to zostałby skrajnie wyśmiany”.

Bitwy na śnieżki jednak nie będą karane mandatami?

Po lawinie krytyki ze strony internautów, funkcjonariusze West Mercia Police zaczęli się powoli wycofywać z podanej na Twitterze informacji, twierdząc, że zostali źle zrozumiani.

Najpierw policjanci zaznaczyli, że „to zdecydowanie wymknęło się spod kontroli” i że mimo tego, iż „wcześniejszy tweet wydawał się sugerować, że za rzucanie śnieżkami można otrzymać mandat”, to funkcjonariusze chcieli tylko „podkreślić, że opuszczanie domu w celu dokonania aktów aspołecznych może zostać uznane za naruszenie przepisów covidowych. „Po namyśle stwierdzamy, że nie napisaliśmy tego zbyt klarownie… Przepraszamy!” - czytamy w tweecie West Mercia Police prostującym wcześniejszą informację.

Co jednak ciekawe w dalszej części dnia funkcjonariusze West Mercia Police poinformowali, że ich akcja skierowana była przeciwko osobom, które po zmroku rzucały śnieżkami w domy osób starszych i schorowanych. Sprawców takiego incydentu miało być trzech, a ich działania miały wywołać u niektórych rezydentów spory stres. „Pandemia jest już wystarczająco stresująca dla ludzi, szczególnie tych najbardziej bezbronnych, a takie haniebne zachowania antyspołeczne tylko zwiększają poczucie izolacji. Nie będziemy tolerować żadnych ataków na osoby szczególnie narażone, a mamy do dyspozycji szereg uprawnień, które pozwalają nam chronić ludzi. Jednym z takich narzędzi może być mandat, który możemy wystawić na mocy przepisów Covid-19. I myślę, że wszyscy się zgodzimy, że straszenie bezbronnych ludzi nie jest rozsądnym pretekstem do opuszczania domu” - czytamy w najnowszym wpisie policji.