Worki pełne ludzkich kości wyłowiono z rzeki Stour w hrabstwie Suffolk

Makabrycznego znaleziska dokonano na rzecz Stour - worki pełne prawodpodobnie ludzkich kości odkryto w mieście Sudbury. Policja już bada tę sprawę.

W dniu wczorajszym, w czwartek 27 sierpnia około godziny 16:35 oficerowie Suffolk Police w rzecze Stour w mieście Sudbury znaleźli worki pełen kości. Wszystko wskazuje na to, że wyłowione szczątki należały do jakiegoś człowieka lub do jakichś ludzi. Rzeczone pozostałości zostały znalezione w pobliżu zatopionego wózka na zakupy, między Meadow Gates i Croft Bridge.

Wiadomo, że worki pełne kości zostały zauważone przez rangera. Szczątki mają zostać przekazane do Home Office, a następnie zostaną bardzo dokładnie zbadane.

Worki pełne kości wyłowiono z rzeki Stour

W związku z tym makabrycznym odkryciem w hrabstwie Suffolk lokalna policja rozpoczęła dochodzenie. Na miejscu pracują policjanci, którzy badają okolicę, a zastępca komendanta policji Rob Jones zaapelował do potencjalnych świadków o pomoc w tej sprawie.

"Sprawa jest bardzo niepokojąca" - komentował na łamach BBC komendant Jones. "W chwili obecnej znajdujemy się na wczesnym etapie śledztwa i zachowujemy bardzo otwarty umysł w związku z tym, z czym mamy do czynienia. Tego rodzaju incydenty są bardzo niepokojące dla rodzin osób zaginionych" - zwracał uwagę.

Policja hrabstwa Suffolk - sprawa jest "bardzo niepokojąca"

Oficer Suffolk Police dodał, że służby chcę porozmawiać z każdym, kto mógł być świadkiem "podejrzanej aktywności" w pobliżu rzeki płynącej we wschodniej Anglii w ostatnich dniach.