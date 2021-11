Worcester: Pijany Polak groził, że zabije swoją partnerkę trzymając nóż przy jej gardle

Pijany Polak sterroryzował swoją byłą partnerkę. Mieszkający w Worcester 46-latek trzymając nóż przy gardle kobiety groził, że ją zabije, jeśli tylko go zostawi.

Do tych zdarzeń doszło 7 sierpnia 2021 roku w mieście Worcester (hrabstwo Worcestershire). Znajdujący się pod wpływem alkoholu imigrant z Polski na wieść o tym, że jego partnerka, z którą wspólnie spędził 27 lat, zamierza od niego odejść, chwycił za nóż. Gdy kobieta zaczęła przygotowywać się do wyjścia i pakowała swoje torby, mężczyzna próbował ją zatrzymać. Najpierw chciał ją zamknąć w jednym z pokojów, później chwycił duży, kuchenny nóż. Trzymając w ręku długie na 20 centymetrów ostrze sprawca złapał za ramię swoją ofiarę i przyłożył je do gardła. Jak później ustalono przed obliczem Worcester Crown Court kobieta była przerażona i obawiała się, że może zostać skrzywdzona. Mężczyzna miał grozić, że "obetnie jej głowę". Ostatecznie jednak udało jej się wydostać z domu i uciec do samochodu, w którym czekali jej znajomi pomagający się w przeprowadzce.

To jednak nie koniec. W dwa dni później, 9 sierpnia, uzbrojony w dwa noże sprawca szukał swojej partnerki najpierw w jej miejscu pracy, a następnie pod adresem jej koleżanki, u której tymczasowo się zatrzymała. Wezwano policję. Gdy funkcjonariusze West Mercia Police znaleźli przy nim ostrza mężczyzna próbował się tłumaczyć, że miały one służyć do... przygotowania posiłku.

Przed sądem Worcester Crown Court 46-letni Polak przyznał się do stawianych mu zarzutów związanych z posiadaniem noża w miejscu publicznym oraz składania gróźb karalnych. Nasz rodak przed sądem tłumaczył się, że chciał jedynie "nastraszyć" swoją byłą partnerkę i tak naprawdę nie miał żadnego zamiaru zrobienia jej krzywdy. Sprawca wyraził również skruchę, przyznając iż głęboko żałuje tego, co zrobił.

Ostatecznie brytyjski wymiar sprawiedliwości wydał na Polaka wyrok w wysokości 22 miesięcy pozbawienia wolności. Warto w tym miejscu dodać, że w przeszłości nasz rodak był już notowany w związku z wszczęciem awantury i pijackimi wybrykami. Oprócz tego na okres trzech lat wydano zakaz zbliżania się do jego byłej partnerki.

Ostatecznie Łukasz Majtyka karany w przeszłości karany za pijaństwo i awanturę (2014r.) skazany został na 22 miesiące pozbawienia wolności z czego odsiedzieć będzie miał jedynie połowę. Przez 3 lata ma zakaz podejmowania prób bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z byłą partnerką lub odwiedzania miejsca jej pobytu lub pracy.