Women with Power 2018 dla Anny Marii Decowski. Polish Express po raz drugi przyznał wyróżnienie dedykowane dla Polek w Wielkiej Brytanii

Polish Express już po raz drugi przyznał wyróżnienie Women with Power dla Polek w Wielkiej Brytanii za ich wyjątkowe dokonania. W tym roku laureatką nagrody została pani Anna Maria Decowski za jej “power”, czyli autorytet, godną pochwały postawę i ponadprzeciętne zaufanie zbudowane na bezinteresownej pomocy tysiącom Polaków na Wyspach.

Każdego roku redakcja Polish Express przyznaje tytuł Woman With Power Polce za jej niezwykłe osiągnięcia. W tym roku postanowiliśmy uhonorować panią Annę Marię Decowski, która w sposób niestrudzony służy profesjonalną radą na temat rezydentury i brytyjskiego obywatelstwa na jednej z grup na Facebooku, gdzie wraz z panią Justyną Wasilewską, Anną Lech, Łucją Biliczak i Krzysztofem Burczyńskim, ma bezpośredni kontakt z naszymi rodakami. Aby przybliżyć pozostałym czytelnikom wartą uwagi i docenienia działalność naszej laureatki, przeprowadziliśmy z nią wywiad.

Po czerwcowym referendum w 2016 roku, kiedy to Brytyjczycy zdecydowali się na opuszczenie Unii Europejskiej, kwestie uzyskania rezydentury i brytyjskiego obywatelstwa stały się szczególnie palące wśród brytyjskiej Polonii. W ten sposób część naszych rodaków postanowiła zabezpieczyć swoje obecne prawa po Brexicie, co do którego nadal istnieje wiele pytań. Wielu Polaków mieszkających na Wyspach skorzystało z Pani rad dotyczących dwóch powyższych kwestii, które nadal są podejmowane na grupie dyskusyjnej na Facebooku „Rezydentura i Obywatelstwo UK- grupa dyskusyjna”. Co Panią skłoniło do tego, aby pomagać naszym rodakom właśnie w tym temacie?

Na wstępie chciałabym bardzo podziękować za to wyróżnienie, jest mi bardzo miło. Sama bym jednak nie dała rady poprowadzić grupy i z tego miejsca chciałabym podziękować adminom za pomoc, którzy również poświęcają swój czas, jak i grupowiczom, którzy dzielą się doświadczeniem. Bardzo Wam wszystkim dziękuje.

Tak jak pani napisała, zauważyłam zainteresowanie tematem. Widziałam posty na innych grupach, gdzie ludzie potrzebowali pomocy, chcieli porozmawiać, zapytać. Nie zawsze jednak, z przykrością muszę napisać, takie pytania były akceptowane. Zamiast konkretnych odpowiedzi, zainteresowani spotykali się z krytyką. Pomyślałam wtedy, że warto będzie otworzyć taką grupę, gdzie osoby zainteresowane będą mogły zapytać, a osoby już po całym procesie - pokierować.

UWAGA! Ważna informacja Ambasady RP w Londynie odnośnie polskiego paszportu

Jak ocenia Pani obecną sytuację na Wyspach Brytyjskich związaną z zapewnieniem praw imigrantom z UE po Brexicie? Czy – opierając się na opiniach naszych rodaków, z którymi ma Pani kontakt - dotychczasowe propozycje brytyjskiego rządu są dla Polaków mieszkających w UK wystarczające i satysfakcjonujące?

Informacje o nowym statusie osoby osiedlonej są jasne. Rozpoczął się już proces dla wybranej grupy osób, dla reszty, ma się zacząć pod koniec marca 2019. Warto dopilnować, aby dokumenty, które są wymagane do pobytu tu, były wyrobione. Proces jest prosty i bez zbędnej papierologii czego nie możemy powiedzieć o dotychczasowej rezydenturze. Osoby posiadające dokument rezydenta będą mogły go zamienić za darmo na nowy status. Jedyną trudnością może być to, że nie ma tłumaczenia na język polski strony rządowej, gdzie jest wyjaśniony proces, a szkoda. Trzeba pamiętać, że nie każdy tu przyjezdny mówi po angielsku. Prace ma, “dokłada“ się do gospodarki i powinien mieć możliwość zrozumienia tego, co się obecnie dzieje. Oczywiście można poprosić znajomych lub samemu sobie przetłumaczyć, ale mimo wszystko uważam, że informacje powinny być dostępne nie tylko w języku angielskim.

O co najczęściej pytają użytkownicy Państwa grupy?

Głównie o proces starania się o obywatelstwo (w tym o rezydenturę). Jak długo zajmuje cały proces? Gdzie zdawać egzamin? Czy obecne kwalifikacje będą wystarczające, żeby móc być zwolnionym z egzaminu językowego? Które tematy były wybierane do egzaminu z języka? Jak wypełnić “topic form” na egzamin? Co z dziećmi urodzonymi poza UK? Jak się mają wykroczenia/ mandaty do aplikacji o obywatelstwo? Jak powinien wyglądać “cover letter “ do rezydentury? Jak napisać odwołanie do Passport Office w przypadku odrzucenia wniosku na odnowienie paszportu brytyjskiego dla dziecka?. Pytań jest mnóstwo i różnego rodzaju. To jest długi, stresujący i kosztowny proces.

Najnowszy Ranking Paszportów nie pozostawia złudzeń: Paszport brytyjski jest coraz mniej cenny!

Wielu Polaków na Wyspach ma dzieci, które urodziły się w Wielkiej Brytanii. O uzyskanie jakich dokumentów dla dziecka powinni się postarać, aby uniknąć problemów po 29 marca 2019 r.?

To zależy od tego, czy rodzicowi zależy na obywatelstwie brytyjskim dla dziecka. Jeżeli tak, to w zależności od swojego pobytu tu i okresu kwalifikacyjnego, ma trzy drogi do uzyskania tego obywatelstwa. Jeżeli rodzic tu był i spełniał Treaty Right np. pracując przez 5 lat przed urodzeniem dziecka, wtedy dziecko rodzi się Brytyjczykiem i można składać o paszport od razu. Jeżeli rodzic, w chwili urodzenia dziecka nie miał tych 5 lat, to po okresie kwalifikacyjnym może zarejestrować dziecko na obywatela przez formularz MN1 lub Form T. W przypadku MN1 i Form T to są dość duże koszta. Jeżeli jednak rodzic nie chce składać o obywatelstwo czy paszport, to wtedy trzeba zaczekać na nowy system. Status osoby osiedlonej to dla dzieci koszt około £32, takiej zniżki nie ma przy rezydenturze, gdzie każdy płaci £65.

Jakie mogłaby Pani dać rady naszym czytelnikom nieposiadającym Facebooka, którym zależy na dostępie do informacji dotyczących stałej rezydentury i brytyjskiego obywatelstwa?

Bardzo proszę o czytanie stron rządowych, żeby być na bieżąco. Nie prosić o rady księgowych, a pytać prawników zarejestrowanych z OISC. Nawet państwo nie wiedzą, ile mamy osób, które płacą księgowym za doradztwo, a później trzeba się odwoływać. Jak nie jesteśmy czegoś pewni, to odsyłamy do prawnika z OISC.

Jakie najlepsze źródło wiedzy może Pani polecić Polakom, którzy chcą ubiegać się o paszport brytyjski i zamierzają przystąpić do testów na obywatelstwo?

Bardzo oczywiście polecam naszą grupę, mamy bardzo dużo użytkowników - osób, które mają już obywatelstwo, rodziców, którzy zakończyli rejestrację swoich dzieci na obywateli itd. Można poczytać doświadczenia innych osób, zapytać. Jest nas ponad 11000 i wszyscy tworzą grupę. Ludzie są bardzo pomocni i dzielą się informacjami. Oczywiście najlepszym źródłem wiedzy jest strona rządowa i uważne czytanie przewodników. Na egzamin “Life in UK“ umówić się przez stronę rządową, są dostępne materiały do nauki. Podczas zamawiania egzaminu przez pośrednika a nie przez stronę rządową - cena rośnie. Egzamin językowy zamówić przez Trinity College, tam również są dostępne materiały, żeby się przygotować, można również obejrzeć krótkie nagranie, jak wygląda egzamin.

Sprawdź czy zdałbyś test na brytyjskie obywatelstwo!

Czy istnieje coś, co chciałaby przekazać Pani od siebie naszym czytelnikom w kontekście zbliżającej się wielkimi krokami daty 29 marca 2019?

Proszę wszystkich, żeby się nie stresowali. Jak wejdzie nowy system, to trzeba się zarejestrować. Kto może wystąpić o rezydenturę stałą, chce złożyć aplikację o obywatelstwo i zdąży przed grudniem 2020 to może nadal składać. Kto nie zdąży, a posiada już rezydenturę to zamieni ją na nowy status za darmo i wtedy złoży o obywatelstwo. Osoby które nie chcą przechodzić procesu naturalizacji, złożą wniosek o status osoby osiedlonej w marcu 2019. Ten status da im możliwość kontynuacji pobytu tutaj tak jak do tej pory. Osoby, które są tutaj krócej niż 5 lat, będą mogły złożyć aplikację o pre settled status (tzw. tymczasowy) i doczekać 5 letniego pobytu, aby móc za darmo złożyć wniosek o stały status. Proszę być na bieżąco ze stroną rządową, czytać wiarygodne źródła.



Przeczytajcie specjalny numer gazety Polish Express! Jest już dostępny tutaj>>>