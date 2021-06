“Wojna parówkowa”: UK prosi o wydłużenie zakazu eksportu chłodzonego mięsa do Irlandii Północnej o trzy miesiące

Fot. Getty

Minister ds. Brexitu David Frost wystosował formalną prośbę do Unii Europejskiej o wydłużenie zakazu eksportu chłodzonego mięsa do Irlandii Północnej o trzy miesiące. To przełom, ponieważ jeszcze w zeszłym tygodniu premier Boris Johnson twierdził, że „nie zawaha się” zawiesić elementów Protokołu dotyczącego Irlandii Północnej, jeśli kraje Unii Europejskiej nie pójdą na kompromis ws. importu chłodzonego mięsa.

Prośba Wielkiej Brytanii, skierowana w liście do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Marosa Sevcovica, o wydłużenie okresu prolongaty (tzw. “grace period”) w sprawie zakazu eksportu chłodzonego mięsa z Anglii, Walii i Szkocji do Irlandii Północnej o trzy miesiące, to nic innego, jak próba zyskania przez Londyn czasu. Rozmowy na ten temat utknęły bowiem w martwym punkcie, a Downing Street ma na dogadanie się z Brukselą niecałe dwa tygodnie. Jeszcze tydzień temu, w trakcie szczytu państw G7 w Kornwalii, premier UK zarzekał się, że jeśli Unia Europejska nie ustąpi w tej tzw. “wojnie parówkowej”, to on nie zawaha się zawiesić elementów Protokołu dotyczącego Irlandii Północnej. Ale, jak to z Borisem Johnsonem bywało już niejednokrotnie, po okresie ofensywy premier rozpoczął właśnie ze Wspólnotą rozmowy w bardziej pojednawczym tonie. Ze wstępnych informacji wynika, że Bruksela przyjęła list Davida Frosta pozytywnie, a także że w tej sprawie zostanie jak najszybciej zorganizowane spotkanie Marosa Sefcovica z brytyjskim ministrem ds. Brexitu.

Protokół ws. Irlandii Północnej jest nie do podważenia

W swojej odpowiedzi na list Davida Frosta Bruksela zaznaczyła jednak, że postanowienia Protokołu ws. Irlandii Północnej, które Boris Johnson zaakceptował jesienią 2019 r., muszą zostać w pełni wdrożone przez rząd brytyjski. “Dla protokołu nie ma żadnej alternatywy. Gdy szukamy rozwiązań, ogromne znaczenie ma dla nas zapewnienie stabilności i przewidywalności dla mieszkańców Irlandii Północnej” - czytamy w oświadczeniu KE.

Przypomnijmy, że zakaz importu chłodzonego mięsa do Irlandii Północnej z pozostałych krajów Zjednoczonego Królestwa był jednym z wymogów postawionych przez Brukselę, aby uniknąć sytuacji, w której Irlandia Północna stałaby się tylnym wejściem do jednolitego rynku dla produktów spożywczych, które nie spełniają norm europejskich. W umowie ws. Brexitu przewidziano sześciomiesięczny okres karencji, aby dać detalistom czas na dostosowanie się do nowej sytuacji. Decyzja Borisa Johnsona dotycząca zerwania „mechanizmu backstop” wynegocjowanego przez Theresę May i zamiast tego ustanowienie granicy celnej na Morzu Irlandzkim sprawiła, że Irlandia Północna pozostała de facto w obszarze jednolitego rynku UE, wymuszając tym samym skomplikowane kontrole towarów przybywających do tego kraju z pozostałych części Wielkiej Brytanii.