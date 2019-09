„Wojna parkingowa” przed Polish Community Centre w Swindon: Sąsiedzi skarżą się, że samochody polskich gości blokują ulicę

Fot. Getty

Między Polish Community Centre w Swindon, a jego sąsiadami wybuchła „wojna parkingowa”. Sąsiedzi skarżą się, że samochody stawiane przed polską placówką blokują ulicę, a manager twierdzi, że to raczej sąsiedzi źle parkują swoje auta…

Jak podaje portal „Swindon Advertiser”, mieszkanka Walton Close, Pauline Holman, skarży się, że goście przybywający do Polskiego Domu Kultury, znajdującego się naprzeciw jej domu, blokują całą ulicę, a także wjazd na jej własną posesję. Jednak manager Polish Community Centre, twierdzi, że problem leży po stronie sąsiadów, którzy zastawiają ulicę zbyt dużą liczbą samochodów.

Pauline Holman mówiła na łamach „Swindon Advertiser”: - „Jeden z naszych sąsiadów zrezygnował z postawienia w naszej okolicy swojego samochodu, ponieważ gdy tu zaparkuje, zostaje zablokowany. Skarżył się już wcześniej, a żyje tu od 50 lat, odkąd domy zostały wybudowane. Złożyliśmy skargę [do councilu], ale wydaje się, że nic nigdy nie zostało zrobione [w tej sprawie]. (…) To przygnębiające, po prostu czujemy, że walimy głowami w ścianę”.

- „Moja matka ma ponad 80 lat, mieszka w Gloucester. Potrzebuję 24-godzinnego dostępu do ulicy. Jeśli zadzwoni telefon, muszę się do niej dostać. Gdy w centrum odbywa się impreza, to stają w połowie na ulicy, w połowie na chodniku, masz trudności z wjazdem i wyjazdem z ulicy” - mówiła sąsiadka Polish Community Centre.

- „Ale ich to nie obchodzi, a kiedy poprosisz o przestawienie [samochodu], zostaniesz zwyzywany” - twierdzi kobieta. - „Nie zdają sobie sprawy z tego, że my tu mieszkamy i musimy to znosić”.

Gdy dziennikarze zapytali kobietę, co pomogłoby rozwiązać problem parkingowy, Pauline Holman odpowiedziała: - „Prosimy o podwójne żółte linie po drugiej stronie drogi, aby powtrzymać ich przed parkowaniem na tym chodniku”.

Z kolei manager Polish Community Centre w Swindon, mówił na łamach tego samego portalu, że wina leży po stronie sąsiadów, a nie osób przybywających do polskiego domu kultury. Mężczyzna stwierdził, że okoliczni mieszkańcy mają za dużo samochodów i stawiają je na krawężnikach przed swoimi posesjami.

Polak powiedział dziennikarzom „Swindon Advertiser”: - „Każdy ma po trzy samochody i narzekają, ponieważ zastawili krawężniki, co oznacza, że ​​zabierają miejsca dla samochodów. Potem to my nie mamy prawa do miejsc, ponieważ ich blokujemy, a oni narzekają”.

- „Dom kultury istnieje od 65 lat, sąsiedzi przybyli w ciągu ostatnich trzech, czterech lat. Wcześniej mieliśmy [za sąsiadów] starszych ludzi, którzy nigdy nie narzekali, ponieważ nie mieli trzech samochodów na dom. Na tym polega problem, każdy ma samochód. Nic nie mogę zrobić”.

- „Planujemy zrobić duży parking na trawie na zewnątrz, ale potrzebujemy 10 000 funtów” - mówił manager Polish Community Centre dziennikarzom. - „Postaramy się zrobić to jak najlepiej, a jeśli się uda, stworzymy więcej miejsc parkingowych”.

- „Nie możemy uszczęśliwić wszystkich. Szkoda, że ​​są te skargi” - dodał Polak.

