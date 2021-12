Wódka na wigilijnym stole - jesteście na TAK czy na NIE?

Co mówi na ten temat nasza tradycja?

Czy podczas wieczerzy wigilijnej na stole może pojawić się mocniejszy alkohol, taki jak wódka, whisky, koniak czy likier? Co mówi na ten temat tradycja? Jak do tego odnosi się kościół katolicki?

Czy można pić alkohol w czasie Wigilii i po kolacji wigilijnej? Wiele osób zastanawia się jak wyglądają kwestie postu w tym czasie z perspektywy kościoła. Jak wygląda jego oficjalne nauczanie w tej materii? Co można, a czego nie? Wszystkie odpowiedzi znajdziecie w naszym tekście.

Zgodnie z tradycją, w czasie wieczerzy wigilijnej obowiązuje post. Oznacza to, że powinniśmy się powstrzymać od jedzenia mięsa oraz spożywania alkoholu. To jednak tylko tradycja, a nie oficjalne wytyczne ze strony kościoła rzymsko-katolickiego. Nie ma oficjalnego zakazu picia napojów wyskokowych w tym czasie. Niemniej, wielu księży zaznacza, że nie należy przesadzać z alkoholem.

Dodajmy, że kościół obowiązek postu zniósł w 1983 roku, choć w Polsce episkopat podtrzymywał post wigilijny specjalnym dokumentem aż do 2003 roku. Niemniej, post w ten dzień pozostaje zalecany.

Z kolei 25 i 26 grudnia, a więc w pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia, post już nie obowiązuje. Wówczas na polskich stołach bardzo często pojawia się i mięsiwo, i mocny alkohol. Picie w tym czasie nie jest źle widziane ani naganne. Sprawą sumienia każdego z nas jest decyzja dotyczącego tego, który kieliszek będzie tym ostatnim.

Czy wódka na świątecznym stole jest w dobrym smaku?

Z katolickiego punktu widzenia spożywanie alkoholu samo w sobie nie jest grzechem. Grzechem jest nadużywanie alkoholu. I to nie tylko w święta czy Wigilię, ale każdy innym dzień. Zapewne, dla wielu osób spędzenie tego wyjątkowego czasu bez alkoholu nie będzie problemem. Dla innych jednak pojawienie się na stole wódeczki może być zachętą do suto zakrapianej imprezy. Czy warto ją postawić? Na to pytanie musimy odpowiedzieć sobie sami.