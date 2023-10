Styl życia Woda z kranu jest pełna „chemii”. Szkodliwych związków powinno być 10 razy mniej

The Royal Society of Chemistry apeluje do rządu brytyjskiego o drastyczne zmniejszenie ilości syntetycznych związków chemicznych w wodzie z kranu. Wiele z nich może mieć wpływ na powstawanie m.in. nowotworów, chorób wątroby i tarczycy.

W wodzie pitnej w UK jest za dużo związków chemicznych

Naukowcy z The Royal Society of Chemistry (RSC) ostrzegają, że w wodzie kranowej jest zdecydowanie zbyt dużo związków chemicznych. Zwłaszcza związków per- i polifluoroalkilowych (ang. per- and polyfluoroalkyl substances, PFAS). To rodzina licząca nawet 10 000 syntetycznych związków chemicznych, które zawierają nadzwyczaj silne wiązania węgiel-fluor. Z uwagi na wyjątkową odporność na rozkład i łatwość w przemieszczaniu się w środowisku, związki te nazywane są powszechnie „wiecznymi substancjami chemicznymi”. Niestety naukowcy coraz częściej wiążą związki PFAS z występowaniem nowotworów, chorób wątroby i tarczycy, a także problemami z odpornością i płodnością. Poza tym syntetyczne związki chemiczne mogą być odpowiedzialne za wady rozwojowe u nienarodzonych dzieci.

Obecnie w Wielkiej Brytanii wytyczne dotyczące limitu PFAS w wodzie pitnej to 100 nanogramów na litr. Ale The Royal Society of Chemistry apeluje, by poziom ten w przypadku bardziej szkodliwych PFAS obniżyć do 10 nanogramów na litr. A w przypadku wszystkich takich substancji – do 100 nanogramów na litr. W tym drugim przypadku nie powinno to być jednak tylko zalecenie, ale powszechnie obowiązujący i egzekwowany przepis.

Chemia w wodzie szkodzi

Naukowcy nie mają już wątpliwości, że zbyt dużo syntetycznych związków chemicznych w wodzie kranowej stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. – Według Inspektoratu Wody Pitnej, poziomy powyżej 10 ng/l stanowią średnie lub wysokie ryzyko dla zdrowia publicznego. Widzimy coraz więcej badań łączących PFAS z szeregiem bardzo poważnych schorzeń. Dlatego pilnie potrzebujemy nowego podejścia ze względu na zdrowie publiczne – mówi Stephanie Metzger, doradca ds. polityki w RSC.

Eksperci zwracają jednak uwagę na fakt, że najważniejsze jest „kontrolowanie PFAS u źródła”. A to dlatego, że oczyszczanie wody z tych związków jest nadzwyczaj kosztowne. – Usuwanie PFAS z wody pitnej i ścieków to katastrofa ekologiczna. Jest to bardzo energochłonne, zasobochłonne i kosztowne. Poza tym spowodowałoby to wzrost cen – mówi Oliver Loebel, sekretarz generalny EurEau – Europejskiej Unii Krajowych Stowarzyszeń Dostawców Wody i Usług Odprowadzania Ścieków.

