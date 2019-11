Wnioskujecie o settled lub pre-settled status przez aplikację w telefonie? Wasze dane mogą zostać łatwo skradzione

Kolejny skandal w brytyjskim Home Office - około 1000 osób zostało deportowanych z Wielkiej Brytanii z powodu oskarżeń o "ściąganie" na testach językowych TOEIC. Według brytyjskich mediów mamy do czynienia...

Okazuje się, że opublikowane przez Home Office statystyki dotyczące osób, które do tej pory aplikowały o settled lub pre-settled status są bezużyteczne, gdyż część powtórnych aplikacji była także zliczana.

Niezależny Inspektor ds. Imigracji – John Vine, twierdzi, że Theresa May uniemożliwia mu wykonywanie obowiązków. Szefowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie chce rzekomo odtajnić raportów, których wyniki...

Brytyjski KOD do delegalizacji! Kto go chce wykopać z Wysp?

Komitet Obrony Demokracji to ugrupowanie antyspołeczne, radykalne, zagrażające bezpieczeństwu publicznemu i nawołujące do politycznej przemocy – wynika z domniemanego wniosku złożonego do brytyjskiego...