Włosi wymyślili pizzę „Brexit”. Jej składniki mówią same za siebie…

Brexit w oczach Europejczyków wciąż pozostaje niezawodnym tematem żartów - i to nie tylko w mediach społecznościowych, ale też w „prawdziwym” życiu. Włoscy mistrzowie kuchni wymyślili na przykład pizzę o nazwie „Brexit” oraz „Brexit burgera” - ich składniki naprawdę mówią same za siebie…

Na jednym z kont twitterowych, o nazwie „EU Flag Mafia”, na którym znaleźć można wiele mniej lub bardziej poważnych wpisów o tematyce brexitowej, wstawiono żartobliwego posta następującej treści:

„Świat śmieje się z nas, a nie z nami.Wenecja.Gdy zapytałem kelnera, co jest na pizzy brexit, powiedział: ‘obiecujemy, że jest na niej wszystko, ale tak naprawdę nic na niej niema, a dodatkowo jest ona droga i bardzo trudna do strawienia’ .... Geniusz!”

The world is laughing at us, not with us. Venice. When I asked the waiter what was on the brexit pizza, he said "we promise it comes with everything but it actually comes with nothing and its also expensive and very hard to digest".... Genius!#facciamoeuropa#fbpe#brexitpic.twitter.com/ZihsddLPM2