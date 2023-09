Styl życia Właściciele psów American XL Bully zaprotestowali przeciwko zakazowi ich hodowli

Po serii ataków z udziałem psów rasy American XL Bully, premier Rishi Sunak zapowiedział wprowadzenie do końca roku zakazu ich hodowli w Wielkiej Brytanii. Informacja ta spotkała się z niedowierzaniem i mocnym sprzeciwem ze strony właścicieli tychże psów. W obronie swoich zwierząt zorganizowali oni w Londynie protest.

Psy American XL Bully zostaną w UK zakazane

W UK istnieje już kilka ras psów, których hodować nie można. Są to Pitt Bull Terrier, Tosa japońska, Dog argentyński i Fila Brasileiro. Wszystko także wskazuje na to, że wkrótce dołączy do nich American XL Bully. Psy tej rasy dokonały w ostatnim czasie wielu ataków na ludzi. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat American XL Bully stały za połową wszystkich zgonów w Wielkiej Brytanii w następstwie pogryzienia przez psy. Decyzję Rishiego Sunaka o wprowadzeniu zakazu sprowokował natomiast ostatni atak psa tej rasy na 52-letniego Iana Price’a. Mężczyzna został dotkliwie pogryziony 14 września przez dwa psy w pobliżu Walsall i zmarł w szpitalu.

Rząd UK uznał rasę American XL Bully za groźną

W odpowiedzi na doniesienia o tragicznych w skutkach atakach psów American XL Bully na ludzi, Rishi Sunak zaznaczył w mediach społecznościowych, że psy tej rasy stanowią „zagrożenie dla społeczności” w UK. „Psy rasy American XL Bully stanowią zagrożenie dla naszych społeczności. A zwłaszcza dla naszych dzieci. Podzielam przerażenie społeczeństwa związane z ostatnimi nagraniami wideo. Wszyscy je widzieliśmy. Wczoraj miał miejsce kolejny domniemany atak psa rasy American XL Bully. Spowodował śmierć człowieka. Oczywiste jest, że nie chodzi tu o garstkę źle wyszkolonych psów. Ale o pewien wzorzec zachowania, który nie może być kontynuowany” – w takich słowach premier sprecyzował swoje stanowisko odnośnie tej niebezpiecznej rasy.

Właściciele psów rasy American XL Bully protestują

Właściciele psów rasy American XL Bully nie rozumieją tak drastycznej decyzji władz brytyjskich. Zaznaczają, że ataki psów na ludzi to wina złego wychowania zwierząt. Setki właścicieli wzięły w sobotę udział w proteście w Londynie, aby nie odbierać im ich ukochanych zwierząt. Większość z nich twierdzi, że ich psy są całkowicie bezpieczne. Dodają też, że zagrożenie stwarza absolutna mniejszość zwierząt. Poza chwytliwymi hasłami, często stanowiącymi grę słowną łączącą nazwę własną psa „Bully” z angielskim czasownikiem oznaczającym „terroryzowanie, dręczenie” – „to bully”, na proteście pojawiły się też obraźliwe wizerunki premiera. Rishiego Sunaka przedstawiono z kagańcem na twarzy.

– Ludzie powinni wziąć odpowiedzialność za swojego psa. Obwiniają nie tego, kogo trzeba. Nigdy nie znałam tak czułego i ckliwego psa. On cały czas chce po prostu być blisko ciebie. Uwielbia być przytulany i ściskany – powiedziała w obronie psa American XL Bully jedna z właścicielek obecna na proteście.

