Właściciele kotów w Anglii muszę dopełnić tego obowiązku, inaczej grozi im grzywna w wysokości 500 funtów

Właściciele kotów w Anglii będą mieli nowy obowiązek, którego niespełnienie może kosztować ich nawet 500 funtów grzywny. Brytyjskie władze przyjęły ustawę, na mocy której „kociarze” zostali zobowiązani do zaczipowania swoich zwierzaków.

Od 20 czerwca 2023 roku w Anglii będzie obowiązywać konieczność wszczepienia mikroczipów kotom domowym. Właściciel tych zwierząt będą mieli czas do czerwca 2024, aby dopełnić tego obowiązku, a jeśli tego nie zrobi, to grozi im grzywna w wysokości 500 funtów. Regulacje w tej kwestii zostały wprowadzone tydzień temu, 13 marca 2023. Przepisy te są odpowiedzią brytyjskiego rządu na powszechne postulaty ze strony środowiska związanych ze zwierzętami oraz spełnieniem jednej z obietnic wyborczych Partii Konserwatywnej. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w tej kwestii poparcie dla tego projektu było olbrzymie.





Z jakiego powodu czipuje się koty (lub inne zwierzęta)?

Dzięki wszczepieniu czipów zwiększa się bezpieczeństwo kotów. Za sprawą tego zabiegu pod skórą zwierzaka znajduje się spersonalizowany nadajnik GPS, który w razie jego zaginięcie, umożliwi lokalizację i ułatwia znalezienie. Najczęściej wszczepiona elektronika jest sparowana ze specjalną aplikacją obsługiwaną przez właściciela na telefonie bądź innym urządzeniu mobilnym.

Dodajmy, iż zabieg umieszczenia specjalnego mikroprocesora, czyli czipa pod skórą kota lub innego zwierzęcia jest bezpieczny i bezbolesny. Polega na umieszczeniu urządzenia wielkości ziarenka ryżu pod skórą czworonoga, w na karku, w okolicach łopatek. Ze względu na swoje niewielkie wymiary czip w żaden sposób nie utrudnia w codziennym funkcjonowaniu zwierzęcia. Zwykle operację zaczipowania przeprowadza lekarz weterynarii przy pomocy specjalnej strzykawki. Jest ona praktycznie bezbolesna, a kot odczuwa jedynie ukłucie. Cała operacja trwa dosłownie kilka minut.

W jaki sposób wygląd zabieg wszczepienia mikroczipu?

„Koty i kocięta są cennymi członkami rodziny nie tylko w Anglii, a ich zgubienie lub kradzież może okazać się druzgocące dla właścicieli” - komentowała brytyjska minister środowiska, Thérèse Coffey w oficjalnym komunikacie na stronach rządowych. „Ustawodawstwo dotyczące obowiązkowego czipowania kotów zapewni komfort ich rodzinom, zwiększając prawdopodobieństwo, że zagubione lub bezpańskie zwierzęta zostaną ponownie połączone z ich właścicielami”.

„Cieszę się, że wprowadzamy wymów dotyczący wszczepiania kotom czipów” - komentowała główna lekarz weterynarii, Christine Middlemiss. „Czipowanie jest zdecydowanie najskuteczniejszym i najszybszym sposobem identyfikacji zagubionych zwierząt. Jak widzieliśmy w przypadku wszczepiania mikroczipów psom, zwierzaki z wszczepionymi mikroczipami mają ponad dwukrotnie większe szanse na ponowne połączenie się z właścicielem w przypadku jego zaginięcia”.

„Koty i kocięta są cennymi członkami rodziny nie tylko w Anglii”

Jak wynika z nowych przepisów, koty domowe w Anglii muszą zostać wyposażone w czip lokalizacyjny, zanim osiągną wiek 20 tygodni. Ich dane kontaktowe muszą być przechowywane i aktualizowane w specjalnej bazie danych zwierząt domowych. Właściciele kotów, które mają już wszczepiony mikroczip, powinni upewnić się, że ich dane są aktualne. Procedura czipowania nie będzie obowiązkowa w przypadku wolno żyjących kotów.

Dodajmy, iż koszt przeprowadzenia takiej operacji w Wielkiej Brytanii waha się od 20 do 30 funtów, a wiele fundacji i organizacji oferuje pomoc w sfinansowaniu czipowania dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na takie wydatek.

Ile kotów mieszka w brytyjskich domach?

Jak wynika z dorocznego raportu przygotowanego przez organizację Cats Protection, na Wyspach żyje około 11 milionów udomowionych kotów (dane za rok 2022). W porównaniu z rokiem 2021 ich populacja zwiększyła się o około 200 tysięcy. Z kolei w samej Anglii szacuje się liczbę kotów na 9 milionów (z czego aż 2,3 miliona nie zostało jeszcze zaczipowanych).

Nieco ponad jedno na cztery gospodarstwa domowe (26%) posiada kota. Wydaje się, że wyższy odsetek młodszych osób posiada koty – 32% osób w wieku 18-24 lat posiada obecnie kota, w porównaniu z 25% w 2021 r. Właściciele kotów w Wielkiej Brytanii rzadziej mają więcej niż 65 lat (11%) w porównaniu do wszystkich gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. 44% właścicieli kotów to mężczyźni, a 56% właścicieli kotów to kobiety.

