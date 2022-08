Właściciel maleńkiej szkockiej wysepki chce z niej zrobić... państwo

Wyspa Lamb, z angielskiego Lamb Island lub po prostu The Lamb to mała niezamieszkana wyspa położona na wybrzeżu szkockiego East Lothian. Jest zlokalizowana pomiędzy wyspami Fidra i Craigleith w zatoce Firth of Forth, u wschodniego wybrzeża Szkocji.

Powiedzieć, że jest niewielka to, jak nic nie powiedzieć - jej przybliżone wymiary to 100 na 50 metrów (330 stóp × 160 stóp). Podobnie jak w przypadku innych wysp w pobliżu North Berwick, za jej powstanie odpowiada lokalna aktywność wulkaniczna, która miała miejsce miliony lat temu. Można się na nią dostać kajakami i małymi łodziami z North Berwick, ale przybicie do brzegi jest bardzo trudne i niewiele jest tam "atrakcji", które mogą przyciągnąć turystów. Ci wolą płynąć na Fidrę lub Bass Rock. W 2009 roku wyspa Lamb została sprzedana za 30 000 funtów Uriemu Gellerowi, Jego zdaniem na tym skrawku ziemi ukryty został... antyczny egipski skarb.

Maleńka szkocka wyspa ogłosiła "niepodegłość"

Kim jest ów właściciel szkockiej wysepki? Uri Geller to urodzony w Izrealu iluzjonista, magik, medium i osobowość telewizyjna. Ma dysponować mocami telepatycznymi i psychokinetycznymi - przynajmniej on sam tak utrzymuje. Zasłynął ze swoich występów transmitowanych w TV polegających na gięciu łóżek. Występował w różnych krajach i różnych programach przez blisko czterdzieści lat.

W połowie 2022 roku Geller ogłosił, że wyspa Lamb stanie się tzw. "mikropaństwem". Jako "kraj" ma ona swój hymn, flagę. a nawet... konstytucję! W dodatku Geller ma iście szalony plany dotyczące przyszłości! Chciałby, aby wyspa Lamb dorobiła się własnego... zespołu piłkarskiego! 75-latek w komentarzach dla brytyjskich mediów zadeklarował wręcz, że zająłby się jej trenowaniem. "Wiatr jest bardzo silny na mojej wyspie, więc nie moglibyśmy tam grać. Zamiast tego moglibyśmy zagrać gdzieś w Edynburgu" - zaznaczał.

Za tym projektem stoi ekscentryczna osobowość telewizyjna

Jak czytamy na łamach BBC ekscentryczny Brytyjczyk chce wykorzystać fakt, iż Szkocja pod względem politycznym jest zajęta próbami "odrywania się" do UK. "Lamb to miejsce jak żadne inne" - komentuje. "Zasługuje na własną tożsamość. To [stworzenie państwa] odpowiedni sposób, aby to zrobić". Warto w tym miejscu podkreślić, że w tym przypadku nawet mówienie o "wyspie" zdaje się na wyrost - to po prostu kilka skał wystających z morza pokrytych tu i ówdzie trawą. Dostanie się tu jest trudne, a mieszkanie - po prostu niemożliwe.

Jak wynika z planów Uziego Geller wyspa czy też państwo Lamb miałoby być bardziej symbolem, a konkretnie - symbolem pokoju. Jedyny kryterium "obywatelstwa" byłaby "chęć życia w harmonii ze swoimi rodakami". Osiedlanie się na samej wyspie nie jest dozwolone, jej jedynymi mieszkańcami są maskonury, nurzyki i różne inne ptaki morskie – a do niedawna samotny szczur.

