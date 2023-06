Władze UK pożyczą Ukrainie 2,35 miliarda funtów na odbudowę kraju

Brytyjski rząd obiecał przeznaczyć 2,35 miliarda funtów na pomoc w odbudowie Ukrainy. Premier Rishi Sunak podczas dzisiejszej konferencji w Londynie zapowiedział pakiet finansowy, który obejmuje gwarancje kredytowe Banku Światowego o wartości trzech miliardów dolarów w ciągu trzech lat.

Wielka Brytania pożyczy Ukrainie około trzech miliardów dolarów na pomoc w odbudowie kraju rozdzieranego obecnie wojną z Rosją. Środki te będą miały formę gwarancji kredytowych Banku Światowego. Jak uzupełnia Downing Street 10, mamy do czynienia z pierwszą taką deklaracją pomocy ze strony państwa grupy G7. Fundusze te mają zostać przeznaczone na wspieranie infrastruktury publicznej, w tym odbudowę i funkcjonowanie szkół oraz szpitali. — Jak widzieliśmy w Bachmucie i Mariupolu, to, czego Rosja nie może wziąć, będzie starała się zniszczyć. Chcą zrobić to samo z gospodarką Ukrainy. Skala wyzwania jest olbrzymia. Wojna przyniosła w ubiegłym roku spadek PKB Ukrainy o 29 proc., ale wystarczy spojrzeć na ulice Kijowa, gdzie mimo groźby ataku, ludzie żyją swoim życiem — komentował na konferencji w Londynie premier Sunak.





— To tętniący życiem, dynamiczny, kreatywny europejski kraj, który nie daje się pokonać — dodawał szef brytyjskiego rządu.

Rishi Sunak deklaruje konkretną kwotę

Wystąpienie Rishiego Sunaka miało miejsce w ramach konferencji Ukraine Recovery Conference. Jeszcze w marcu 2023 roku oszacowano, iż całkowity koszt odbudowy Ukrainy po wojnie sięgnie 411 miliardów dolarów, a obecnie wszystko wskazuje, że będzie on wyższy. 3 miliardy obiecane przez UK to zatem kropla w morzu potrzeb.

Co więcej, gospodarka Ukrainy będzie potrzebowała pomocy z zewnątrz jeszcze przez wiele lat, jak komentowała Anna Bjerde, dyrektorka zarządzający ds. operacyjnych w Banku Światowym.

Jak będzie wyglądała pomoc dla Ukrainy?

Warto w tym miejscu również dodać, iż Międzynarodowy Fundusz Walutowy osiągnął porozumienie z Ukrainą w sprawie finansowania o wartości 15,6 mld USD (12,8 mld GBP). Oczekuje się, że będzie to pierwsza pożyczka na potrzeby odbudowy Ukrainy. Jak donosi BBC, umowa w tej sprawie ma zostać zatwierdzona w nadchodzących tygodniach. Jeśli tak się stanie, będzie to jeden z największych pakietów finansowania, jakie Ukraina otrzymała od czasu inwazji Rosji.

