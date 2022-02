Władze UK potwierdzają wprowadzenie sankcji wymierzonych w samego Władimira Putina

Wielka Brytania, podobnie jak USA oraz kraje UE, zdecydowała się na wprowadzenie dalszych sankcji wymierzonych w Rosję. Władze w Londynie podjęły decyzję o uderzeniu bezpośredniu w prezydenta Władimira Putina oraz ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa.

Władze brytyjskie zadeklarowały, iż prominentnym politykom Kremla grozi zamrożenie aktywów – ten środek ma zostać nałożony również przez UE i USA – ale nie zakaz podróżowania. Nie jest jasne, jak znaczące są aktywa Putina i Ławrowa w USA, UE i Wielkiej Brytanii oraz jaki praktyczny wpływ będą na nie miały te sankcje. Dodajmy, iż w przeciwieństwie do krajów unijnych i Wielkiej Brytanii, władze USA podjęły decyzję o nałożeniu zakazu podróżowania na prezydenta Rosji i szefa moskiewskiej dyplomacji. Dodajmy, iż informacje o sankcjach wymierzonych w Putina i Ławrowa pojawiają się tuż po tym, jak rząd UK ogłosił w czwartek pakiet zaostrzonych sankcji przeciwko Rosji. W piątek brytyjski minister transportu Grant Shapps zamknął przestrzeń powietrzną nad Wyspami dla rosyjskich samolotów.

Dodajmy również, iż premier Johnson w dniu wczorajszym mocno naciskał, aby kraje zachodu usunęły Rosję ze systemu SWIFT, aby "maksymalnie zaszkodzić prezydentowi Putinowi i jego reżimowi". Niestety, nie wszystkie kraje chciały się zgodzić na taki ruch. Przeciwko wykluczeniu Rosji z europejskiego systemu finansowego były Niemcy, Węgry, Włochy i Cypr, choć są to nieoficjalne doniesienia. Później pojawiły się jednak informacje, że w Berlinie zmieniono zdanie. Minister finansów Christian Lindner potwierdził, że Niemcy są gotowe do zmiany zdania i "finansowa opcją atomowa" jest bardzo możliwa.

Przypomnijmy, w dniu wczorajszym premier Johnson opublikował w mediach społecznościowych przemówienie, w którym zwraca się zarówno do Ukraińców, jak i do Rosjan. W swoim krótkim apelu mówi, iż "ta tragedia może i musi się zakończyć". "Oddajemy hołd zaciekłej odwadze i patriotyzmowi waszego rządu, wojska i narodu" - mówi szef brytyjskiego rządu. "Dzielni młodzi żołnierze i niewinni cywile są dziesiątkowani, czołgi rozjeżdżają miasta i miasteczka, a pociski na oślep spadają z nieba. Minęło jedno pokolenie albo więcej od czasu, gdy byliśmy świadkami takiego rozlewu krwi w Europie. Mieliśmy nadzieję, że już nigdy nie będziemy musieli oglądać takich scen" - podsumowuje.

To the people of Ukraine: Slava Ukraini.



To the people of Russia: I do not believe this war is in your name.



This crisis, this tragedy, can and must come to an end. Because the world needs a free and sovereign Ukraine. pic.twitter.com/ijbAAb8G67