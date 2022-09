Władze UK deportowały 61 przestępców do Polski i Rumunii

Jak czytamy na łamach portalu informacyjnego "The Daily Express", w minionym tygodniu doszło do deportacji znacznej grupy skazańców. Ponad 60 imigrantów zostało wysłanych z Wielkiej Brytanii do Polski i Rumunii.

Za przestępstwa, których dopuścili się na Wyspie, rzeczeni przestępcy zostali w sumie skazani na 419 lat pozbawienia wolności. Wśród tych przestępców, Polaków i Rumunów, znajdziemy osoby, które dopuściły się przeróżnych czynów. Wśród 23 osób, które wróciły do Polski, znalazł się przestępca skazany na 12 lat więzienia za gwałt i kolejny skazany na 8 lat za dokonanie rozboju. Wśród 38 osób deportowanych do Rumunii było dwóch skazanych za napaść na tle seksualnym, którzy zostali skazani przez brytyjskie wymiar sprawiedliwości na odpowiednio osiem i siedem lat.

W sumie, z Wysp "usunięto" w ten sposób 61 osób, jako podaje brytyjskie Home Office. Zostali oni wysłania do krajów swojego pochodzenia lotami czarterowymi.

Grupa Polaków została deportowana z UK

Minister spraw wewnętrznych Priti Patel powiedziała, że przestępcy "naruszyli nasze prawa i nasze wartości, pozostawiając ofiary i ich rodziny, aby pozbierały kawałki i odbudowały swoje życie w następstwie ich odrażających zbrodni". "Brytyjska opinia publiczna nie powinna mieć wątpliwości co do mojej determinacji, aby usunąć ich wszelkimi dostępnymi sposobami, aby uczynić nasze ulice bezpieczniejszymi" - dodawała szefowa Home Office.

Warto w tym miejscu dodać, że w lipcu 2022 roku mieliśmy do czynienia w sumie z 243 deportacjami przestępców z innych krajów, którzy w UK złamali prawo i zostali skazani.

"Naruszyli nasze prawa i nasze wartości" - grzmiała Priti Patel

W 2021, w przeciągu pierwszych pięciu miesięcy roku, brytyjskie władze wyczarterowały sześć samolotów, w których do Polski odesłano niepożądane w UK osoby. W sumie do swojej ojczyzny w ten sposób wróciło około 140 osób. W 2020 liczba lotów tego typu był znacznie mniejsza. Odbyły się jedynie trzy rejsy, a powodem takiego stanu rzeczy była panująca na Wyspach i w Europie pandemia. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Deportacje Polaków z UK - ilu naszych rodaków zostało odesłanych do Polski?"

