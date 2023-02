Władze tego lotniska w UK ostrzegają, że nie będą mieć litości dla pasażerów stwarzających problemy. Jakie zachowania będą surowo karane?

Władze lotniska w Manchesterze ostrzegły pasażerów, że w razie stwarzania przez nich problemów mogą liczyć się z wysoką grzywną lub w ogóle zakazem wejścia na pokład samolotu. Jakich zachowań należy się wystrzegać, żeby nie zrujnować sobie wakacji?

Lecisz samolotem? Zachowuj się przyzwoicie

Ile razy w ostatnich latach media donosiły o pasażerach, których zachowanie w najlepszym wypadku pozostawiało wiele do życzenia, a w najgorszym zagrażało osobom znajdującym się na pokładzie samolotu. Cóż, pewnie każdy z nas jest w stanie przypomnieć sobie przynajmniej kilka takich historii. I właśnie z takim niestosownym, często wręcz chuligańskim zachowaniem, chcą właśnie walczyć władze lotniska w Manchesterze. Pasażerów planujących w najbliższym czasie podróż z tego lotniska ostrzeżono, że jeśli ich zachowanie wymknie się spod kontroli, to będzie im groziła wysoka grzywna albo w ogóle (jeśli na gorącym uczynku zostaną złapani jeszcze przed wylotem) zakaz wstępu na pokład samolotu. Władze portu lotniczego w Manchesterze ostrzegły, że obsługa, zarówno naziemna jak i w samolotach, będzie wyczulona na pewne zachowania, które mogą zwyczajnie zakończyć się „zrujnowaniem wakacji”.





Jakie zachowania mogą skutkować wysoką grzywną lub zakazem wejścia na pokład samolotu?

Władze lotniska przestrzegły na Twitterze przede wszystkim przed nieumiarkowanym piciem alkoholu - zarówno na lotnisku, tuż przed wylotem, jak i w trakcie lotu. „Czy wiesz, że jeśli zostaniesz uznany za osobę niezdolną do lotu, [personel] może odmówić wpuszczenia Cię na pokład i możesz zostać skazany na karę do dwóch lat więzienia za zakłócenie lotu?” - czytamy w tweecie. A dalszym fragmencie także: „Jeden [drink] za dużo to wszystko, czego potrzeba, aby… zrujnować sobie wakacje, spowodować opóźnienie [lotu], wylądować w więzieniu, odwołać lot lub zmienić kierunek lotu”.

