Władze Slough ogłosiły BANKRUCTWO - czy rząd UK pomoże miastu?

Według niezależnego audytu władze Slough nie mają podstawowych zdolności do zarządzania finansami

Do 2025 może sięgnąć nawet 159 milionów!

Fot: Flickr/Steve Cadman

Po latach niegospodarności finansowej i błędów w zarządzaniu budżetem Slough Borough Council ogłosiło upadłość. Władze miasta położonego w hrabstwie Berkshire "błagają" teraz o pomoc brytyjski rząd.

W piątek, 2 lipca 2021 roku przedstawiciele councilu Slough oficjalnie wydali komunikat, w którym informują, iż na podstawie zapisów zawartych w Section 114 wszelkie niepilne wydatki zostają zakazane w celu zbilansowania budżetu. Co to oznacza? Lokalne władze Slough po prostu ogłosiły bankructwo. Tym samym stały się trzecim councilem na terenie Anglii, który ogłosił swoją niewypłacalność w przeciągu ostatnich trzech lat. Pozostałe to Northamptonshire i londyńskie Croydon.

Dziura w budżecie miasta sięga aż 56 milionów funtów

Jak wygląda sytuacja w księgach władz miasta, które słynie z jednej z najbardziej zróżnicowanych etnicznie populacji? Jak czytamy na łamach portalu "Metro", szacuje się, że na koniec marca tego roku Slough miało deficyt w wysokości 56 milionów funtów. W latach 2021/22 ma wzrosnąć o kolejne 40 mln funtów. Jeśli sytuacja się radykalnie nie zmieni, to do 2025 roku dziura w budżecie miasta sięgnie 159 milionów, jak wynika z obecnych szacunków.

Finanse miasta Slough zostały poddane przeglądowy rządowemu po tym, jak władze w Londynie otrzymały dwa raporty z audytów budżetu z lat 2018-19 przeprowadzonych na początku 2021 przez Grant Thornton LLP. Niezależni audytorzy stwierdzili, że lokalne władze nie mają wystarczających zdolności i umiejętności, aby... zarządzać finansami! Według analiz specjalistów w praktyce miasto pozostawało niewypłacalne od roku 2019.

Podobnie, jak inne councile, także i władze w Slough ucierpiały w wyniku pandemii Covid-19, ale ich problemy z bilansowaniem wpływów i wydatków nie pojawiły się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Dość powiedzieć, że od 2016 roku miasto pożyczało 580 milionów funtów i z powodu przeszacowania swoich możliwości finansowych, pojawiły się ogromne problemy z obsługą tego długu.

Dodajmy, że w grudniu 2020 roku władze Slough zwróciły się do Ministerstwa Mieszkalnictwa, Społeczności i Samorządów Lokalnych, prosząc o wydanie zgodę w sprawie wydatku 15 mln funtów pożyczek kapitałowych na pokrycie bieżących kosztów.